Un acróbata muere al caer en pleno espectáculo de una altura de 100 pies...

Pedro Aunión Monroy, un acróbata profesional, perdió la vida después de precipitarse al vacío desde una altura de aproximadamente 100 pies (unos 30 metros) cuando la 'jaula' en la que realizaba su función aparentemente se abrió y fallaron las protecciones que tenía.

Monroy estaba realizando un espectáculo de entretenimiento entre los conciertos de los grupos Green Day y Alt-J en el festival Mad Cool, de Madrid, España, hacia las 11:00 pm hora local del jueves.

El acróbata, era director de una compañía de artes escénicas y era un profesional de la danza aérea que vivía en Reino Unido. En los videos grabados por los asistentes se ve a Monroy en el interior de un cubo iluminado en la altura. La imagen a la vez era proyectada en una pantalla gigante.

En un momento dado, la caja se abrió y él se precipitó en el vacío. Aún se desconoce si el acróbata se había soltado del arnés de seguridad que debía sujetarlo o la cuerda era demasiado larga.

Algunos asistentes pensaron inicialmente que la caída formaba parte del número del artista, aunque otros -tal como se escuchan en los videos- comenzaron a gritar al ver que había muerto.

Tras su caída, policía y equipos de rescate se personaron en el lugar. Pese a que trataron de reanimarle durante unos 30 minutos, finalmente falleció.



Estefi Chaje, hermana del fallecido, sostuvo que murió "haciendo lo que más le gustaba". La organización del festival no informó a los grupos de música de la muerte del acróbata y decidió mantener los conciertos, un hecho que ha sido fuertemente criticado.

Los organizadores calificaron lo sucedido como un "terrible accidente" en un breve comunicado y explicaron que no se ha suspendido el festival por "razones de seguridad".

Numerosos internautas criticaron duramente esta decisión. "He visto a un hombre caerse y morir, proyectado en una pantalla gigante. Y miles de personas siguieron bailando. No tengo palabras", tuiteó uno de ellos.

El grupo estadounidense Green Day escribió un mensaje en Twitter: "Acabamos de bajar del escenario del Mad Cool Festival con noticias horribles. Un artista muy valiente llamado Pedro ha perdido su vida esta noche en un trágico accidente". En un segundo mensaje en la misma red social mostraron su solidaridad con su familia y amigos.



We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident

— Green Day (@GreenDay) July 8, 2017