Al menos 16 personas mueren tras estrellarse un avión militar en Mississippi

Al menos 16 personas perdieron la vida después de que un avión militar se estrellara en Leflore, Mississippi, según informó el director del servicio de emergencias del condado, Fred Randle, citado por CNN.

Randle afirmó que las 16 víctimas se encontraban en la aeronave. Además, aclaró que no hay supervivientes. Inicialmente, el Cuerpo de Marines había indicado en un mensaje de Twitter el accidente, pero no había ofrecido detalles.

El accidente ocurrió hacia las 4:00 pm hora local a 85 millas (135 kilómetros) al norte de Jackson, en la región del Delta de Mississippi. Por ahora se desconoce las causas que provocaron el incidente. Sin embargo, testigos citados por el jefe policial del condado Leflore, Ricky Banks, afirmaron que el avión se estaba desintegrando según se aproximaba al suelo.

Randle aseguró que la mayoría de los fallecidos son marines, aunque no pudo especificar si había civiles en el avión.

El avión siniestrado era un KC-130, uno de los más caros utilizados en el Ejército. El avión cayó en un campo de soya y los restos se esparcieron por un radio de cinco millas. Los bomberos utilizaron cerca de 9,000 galones de espuma para apagar las llamas del aparato.



A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC

— U.S. Marines (@USMC) July 11, 2017