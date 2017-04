Muere una joven surfista de 17 años tras ser atacada por un tiburón ante su familia

Una adolescente de 17 años falleció este lunes después de ser atacada por un tiburón en Australia cuando hacía surf junto a su padre mientras su madre y sus hermanas menores los observaban desde la costa, según confirmó la policía.

La joven estaba practicando surf en Esperance, en el suroeste del país, durante la festividad de Pascua en Kelp Beds, un espacio muy popular entre los amantes de este deporte acuático. Tras el ataque, que ocurrió aproximadamente a las 4:00 PM (hora local), la adolescente fue atendida en la playa por los paramédicos antes de ser trasladada al hospital en condición grave, según informó ABC Australia.



17yo girl fighting for her life after Wylie Bay shark attack. #esperance pic.twitter.com/kCNdidIXa6

— Caitlyn Rintoul (@caitlynrintoul) April 17, 2017