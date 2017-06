La búsqueda del misterioso tesoro escondido por un millonario que le ha costado la vida a dos personas

Todo comenzó cuando el millonario estadounidense Forrest Fenn escondió un cofre con joyas y oro valorado en dos millones de dólares en las Montañas Rocosas en 2010 y dejó las indicaciones para encontrarlo escondidas entre los versos de un misterioso poema.

Este juego habría quedado en una excentricidad de una persona con dinero que, según él, tan solo pretendía que la gente se levantara de su sofá y descubriera la naturaleza. Y parece que ha cumplido su objetivo, a juzgar por las cartas que ha recibido en las que la gente le cuenta sus aventuras. Pero lo que nunca pensó es que su idea podría convertirse en un juego mortal ya que acaba de morir un cazatesoros mientras trataba de dar con el cofre que él escondió.



Forrest Fenn, en su casa de Santa Fe, Nuevo México, en una imagen de archivo. AP

Y lo peor, no es la primera persona en morir tratando de localizar el cofre secretamente escondido. En menos un año, dos hombres han fallecido siguiendo las indicaciones del poema de Fenn.

Este domingo, las autoridades de Nuevo Mexico encontraron el cuerpo de Paris Wallace, un pastor cuya familia había denunciado su desaparición después de que partiera hacia este estado con el deseo de encontrar el cofre escondido. Pese a que no hay aún una confirmación oficial, la policía reconoció al diario Dialy Sentinel que, pese a que no hay una identificación completa, "creemos, y todas las evidencias lo indican, el fallecido es Paris Wallace".

Wallace, de 52 años, era un pastor de la congregación religiosa Connection Church en la ciudad de Grand Junction, Colorado. Su esposa denunció su desaparición luego de que no acudiera a un encuentro el miércoles y sus posesiones aparecieran en un hotel en Espanola.



Su cuerpo fue encontrado siete millas río abajo del lugar donde se cree que estaba antes de desaparecer. La policía encontró su mochila en una zona cercana.



Paris Wallace, de 52 años, es la segunda víctima mortal de la búsqueda del tesoro. FB

Según indicó el diario, las autoridades utilizaron el GPS del teléfono celular de Wallace para localizar su auto cerca de un puente, a unas 50 millas de Santa Fe. En el interior del carro, un Chevrolet Tahoe, había un recibo de una cuerda y otros equipamientos. Precisamente, durante su búsqueda, se encontró una cuerda amarrada a una roca cerca del Río Pueblo de Taos, un afluente del Río Grande.

La muerte de Wallace ha vuelto a levantar un mar de críticas contra el millonario, al que acusan de la muerte del pastor y de la de Randy Bilyeu, de 54 años, quien falleció el pasado año tratando también de hacerse con el botín escondido en las montañas. El cuerpo de este hombre de Colorado, fue encontrado en el Río Grande.



Bilyeu viajó a Nuevo México, con su perro, una balsa, un GPS y un mapa. Su esposa comunicó a las autoridades su desaparición en enero de 2016, unos 10 díasdespués de que se lanzara a seguir las indicaciones de Fenn para hacerse con el cofre. Los equipos de rescate encontraron la balsa y el perro vivo, pero el cuerpo de Bilyeu fue encontrado seis meses después.



Randy Bilyeu fue encontrado muerto mientras que su perro fue rescatado con vida. Go Fund Me

Linda Bilyeu no pudo aguantar su frustración y criticó duramente el juego lanzado por Fenn. "No hay ningún tesoro. No es verdad. Él (Bilyeu) perdió su vida por una estafa", declaró al Albuquerque Journal el pasado verano. "Estamos dolidos de que muriera por la búsqueda de un tesoro", añadió.

"Solo un hombre tiene el poder de acabar con esta locura. Y, sin embargo, continúa afirmando que está haciendo algo bueno sacando a la gente de su sofá y llevándolos a la naturaleza", se quejó la viuda de Bilyeu en declaraciones a AP.

A las voces críticas con Fenn se ha sumado el director de la policía de Nuevo Mexico, quien le pidió "parar este sin sentido".



Ante estas acusaciones, el millonario -que ahora tiene 87 años- no ha permanecido en silencio. En un comunicado enviado a CBS, al conocer el fallecimiento de Wallace, afirmó que "mi corazón y mis oraciones van para su familia y su congregación", a la vez que calificó la muerte del pastor como "una tragedia".

Además, en los últimos tiempos ha defendido la veracidad del tesoro, aunque ha pedido tener cuidado a todos aquellos que se lancen a su búsqueda.

"Por favor, no se esfuercen demasiado", escribió Fenn en una entrada en mysteriouswritings.com la pasada semana. "Tenía 80 años cuando escondí el tesoro y no fue un trabajo difícil. Pronto tendré 87 y podría volver y agarrarlo si quiero", subrayó.

El famoso poema, fue incluido en su libro de memorias 'The Thrill of the Chase' (La emoción de la persecución, es español) y posteriormente ha ido dando más pistas sobre el paradero del tan codiciado tesoro. Por ahora, solo él sabe dónde está.

Este es el poema, en inglés, en el que el multimillonario escondió las indicaciones para llegar al tesoro:

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.



From there it’s no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I’ve done it tired, and now I’m weak.

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.