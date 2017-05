Fallece el multimillonario Jerry Perenchio, antiguo propietario de Univision

Jerry Perenchio, un productor y empresario conocido por impulsar el crecimiento de la empresa Univision mediante una millonaria inversión en la década de los 90s, falleció este lunes a los 86 años por complicaciones de cáncer del pulmón.

Perenchio, nacido en Fresno, California, en 1930, comenzó su carrera representando a artistas y atletas, famosamente promocionando en 1971 la primera histórica pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier, conocida como "La Pelea del Siglo" entre fanáticos del boxeo.

Junto al aclamado productor Norman Lear, Perenchio luego ayudó a crear y distribuir algunas de las series más icónicas de la televisión estadounidense —entre ellas 'All in the Family', 'Sanford and Son', 'Diff'rent Strokes' y 'The Jeffersons'— a través de las empresas Tandem Productions y T.A.T.

En Tandem impulsó además la carrera de un famoso pupilo: Alan Horn, quien hoy está al mando de los estudios de Walt Disney. "Yo no tenía experiencia en el mundo de entretenimiento, nunca había ido a Hollywood y no conocía a nadie allí", dijo Horn en 2016. "(Perenchio) me dijo, 'Eres perfecto' y me contrató".

En 1992, Perenchio puso su mirada sobre Univision: con una inversión inicial de 33 millones de dólares, se hizo dueño de la empresa junto a los inversores Emilio Azcárraga Milmo, de Televisa, y Gustavo Cisneros, de Venevisión.



En ese tiempo el grupo logró que la cadena, que sufría económicamente, comenzara a obtener ingresos de unos 2,000 millones de dólares anuales. Finalmente Perenchio vendió su parte de la empresa en 2007, sacándole unos 1,300 millones de dólares cuando el multimillonario Haim Saban compró Univision por $12,300 millones.

Perenchio falleció en su mansión en Bel Air, dejando atrás a su esposa y tres hijos.