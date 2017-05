Este padre murió en una cárcel tras decir 19 veces que no podía respirar. Su familia ahora busca justicia.

Antes de que muriera en una celda en Texas en julio de 2015, Michael Sabbie pasó tres días implorándole a empleados de la cárcel que le dieran asistencia médica.

"No puedo respirar", dijo Sabbie en unas 19 ocasiones en las horas antes de su muerte, en un prolongado incidente de agonía que fue captado en video por un empleado de la cárcel.

Nadie le ayudó.

Ahora la familia de Sabbie ha demandado a una docena de empleados del correccional Bi-State Justice Center, quienes vieron el sufrimiento de Sabbie y decidieron no enviarlo al hospital. "Lo trataron como si su vida no importara", dijo Teresa Sabbie, la viuda del padre de cuatro, a NBC News.

La demanda fue presentada en Texas este miércoles y también nombra como responsables de la muerte de Sabbie a LaSalle Southwest Corrections, la compañía privada que maneja esa cárcel; al condado de Bowie, Texas; y a la ciudad de Texarkana, Arkansas.

Cómo murió

Sabbie fue arrestado el 19 de julio de 2015 luego de una disputa con su esposa en la ciudad de Texarkana, Arkansas.

Cuando fue procesado en la cárcel, que se encuentra en la frontera entre Arkansas y Texas, el hombre informó que sufría de cardiopatía, asma, hipertensión, diabetes y otras condiciones, según dice la demanda presentada este miércoles.

Sabbie comenzó a mostrar problemas respiratorios en la madrugada del día siguiente, mientras estaba acostado en su celda.



Pero según la demanda, la enfermera que lo atendió en ese momento no le tomó la presión, no verificó el nivel de azúcar en su sangre y no le dio medicina alguna. Solo lo envió de vuelta a su celda, diciéndole que intentara sentarse si no podía respirar acostado.

En la mañana del 21 de julio, otro reo alertó a los empleados del correccional que Sabbie había colapsado en su celda. Cuatro funcionarios de la cárcel respondieron en ese momento, llevando a Sabbie en una silla de ruedas a la estación de enfermeras.

Esta vez, el reo ya estaba tociendo y reportó que creía estar padeciendo una neumonía. Sin embargo, otra enfermera decidió nuevamente no enviarlo al hospital ni someterlo a pruebas médicas vitales. Esta enfermera tampoco le tomó la presión ni le verificó el nivel de azúcar, dice la demanda.

Por segunda vez, los empleados de la cárcel ignoraron sus síntomas y decidieron enviar a Sabbie de vuelta a su celda. De camino allá, el reo se paró de la silla de ruedas y colapsó al piso.

En lugar de enviarlo al hospital, los funcionarios nombrados en el documento legal decidieron seguir escortándolo a su celda, algo que según la demanda hicieron en "indiferencia deliberada" de sus necesidades médicas.

Uno de ellos incluso le escribió una citación a Sabbie por "fingir que está enfermo y que tiene dificulad al respirar", causando "un tumulto" en los pasillos de la cárcel.



Esa tarde, durante una cita que tenía Sabbie en corte, el recluso empezó a tocer incontrolablemente y a sudar. El juez le comentó que parecía tener asma o bronquitis -dice la demanda- y le preguntó si se quería sentar.

Sabbie rogó que le enviaran al hospital y alegó que estaba escupiendo sangre, pero luego de su cita judicial fue enviado de vuelta a su celda.

En el camino, el reo se detuvo para descansar y puso ambas manos sobre sus rodillas, intentando respirar. Un video de seguridad muestra cómo Sabbie habla con el funcionario que le acompaña y luego intenta abrir una puerta hacia una sala donde se encuentran los teléfonos de la cárcel. El funcionario reacciona agarrándolo y tirándolo contra el suelo.

Luego llegan varios oficiales, uno de ellos cargando una cámara de video que, al contrario de la cámara de seguridad del penal, sí logra grabar el audio del incidente.

En ese video se escucha a Sabbie decir en repetidas ocasiones —19 en total— que no puede respirar, mientras los oficiales lo mantienen contra el piso. También se ve cómo uno de los empleados le roció gas pimienta en la cara durante el incidente.

Con la cara llena de gas pimienta, Sabbie es enviado de vuelta a la estación de enfermeras mientras sigue explicándoles que no puede respirar. Tras un rápido examen, la enfermera lo envía a una ducha para aparentemente sacudir el gas pimienta de su cara.



En la ducha, Sabbie colapsa. Ningún funcionario pide asistencia médica de emergencia; solo lo cargan desde el piso de la ducha hasta su celda.

Antes de las 6 de la mañana del día siguiente, Sabbie estaba muerto en su celda.

Los daños

La demanda acusa a los funcionarios, al penal y a los gobiernos locales de violar los derechos constitucionales de Sabbie y de haber causado su muerte.

Entre las acusaciones, el documento alega que se le privó a Sabbie de sus medicamentos; se le negó cuidado médico adecuado; se usó fuerza excesiva en su contra; y se ignoraron sus necesidades médicas.

Además, la demanda acusa a los funcionarios del penal de no haber monitoreado la salud de Sabbie a pesar de sus severas condiciones médicas y de obligarlo a pasar por sufrimiento y dolor extremo e innecesario.