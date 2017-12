Exmarine de EEUU es condenado cadena perpetua en Japón por violación y asesinato

La concentración, respaldada por la mayoría de partidos políticos locales y organizaciones de ciudadanos, comenzó a las 14.00 hora local en un parque de la localidad de Naha, y en ella se pudieron ver pancartas con mensajes como "No más bases de EEUU" y se corearon consignas como "Fuera los marines", informó la cadena estatal NHK. Foto: The Associated Press | Univision.com

0 Compartir