Trump miente al decir que heredó un desastre en materia de empleos

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista con la revista Time que heredó un desastre en diversas áreas, entre ellas el empleo:

"(...)heredé un desorden con empleos, pese a las estadisticas, tú sabes, mis estádísticas son mejores, pero no son la estadísticas reales porque tienes a millones de personas que no pueden conseguir un trabajo (...)", sostuvo el mandatario.

Para el Detector de Mentiras hay ahí, al menos, una afirmación falsa y una aclaración necesaria.

En primer lugar, las estadísticas oficiales muestran que Trump no recibió una situación de desempleo complicada. De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales registra a febrero del 2017 (el dato más reciente disponible) una tasa de 4.7% de desempleo.

Ese nivel se ha mantenido muy similar por meses y es practicamente igual al que se registraba antes de la crisis económica del 2008. Por lo tanto, no existe evidencia alguna de que él esté recibiendo un serio problema de desempleo.



Pero hay algo más que aclarar. Tales afirmaciones de Trump se sustentan en sus propias estadísticas, de las cuales se jacta en la entrevista con Time y desde la campaña electoral.

El presidente afirma una y otra vez que hay 94 millones de personas "fuera de la fuerza laboral", sugiriendo un grave problema. Pero no dice que esa cifra incluye a gente jubilada y otros que no están buscando empleo, por lo que no entran en la categoría de "desempleados".



Lo que más se asemeja a lo que dijo Trump es una subcategoría llamada 'trabajadores desalentados', definidos por la Oficina de Estadísticas Laborales como personas que quieren un empleo pero que dejaron de buscar porque: creen que no hay empleos que les sirvan a ellos, no han podido conseguir trabajo en el pasado, no tienen los estudios o la experiencia necesaria, creen que los empleadores los consideran muy jóvenes o muy viejos para la labor, o se enfrentan a algún tipo de discriminación.