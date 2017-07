Otra noticia falsa circula y muchos lo creen: la NASA tiene niños secuestrados en Marte

No, no se trata de que Hillary Clinton mudó una red de tráfico de menores que mantenía en una pizzería en Washington DC, una de las noticias falsas más relevantes de la pasada campaña electoral y que incluso terminó con la condena de un hombre que se lo creyó y fue a verla con sus propios ojos, no sin antes disparar al establecimiento de la capital del país.

De acuerdo a un invitado al popular show de Alex Jones 'Infowars', la red de tráfico de niños está en Marte y fue organizada por la NASA a más de 30 millones de millas de distancia de la Tierra.

"Creemos que hay una colonia en Marte que está habitada por niños que fueron secuestrados y enviados al espacio en un viaje que duró 20 años", aseguró esta semana Robert David Steele durante un diálogo que giró en torno a teorías conspirativas con Jones sobre niños víctimas de abuso sexual.



"Una vez llegan a Marte no tienen otra alternativa que trabajar como esclavos", agregó.

Pero el asunto no hubiese sido reseñado por ningún medio de comunicación si no fuera por el hecho de que la propia NASA tuvo que aclarar el asunto.

Guy Webster, portavoz del programa de exploración de la NASA indicó al diario Daily Beast que los rumores sobre humanos en el planeta rojo eran falsos.

"No hay humanos en Marte", afirmó.

No es la primera vez que Jones ventila teorías conspirativas absurdas. El asunto más relevante de esto es que 118 estaciones de radio en todo el país retransmiten su programa llegando a millones de personas.



Según su página web tiene 4.5 millones de usuarios únicos y solo en YouTube posee dos millones de subscriptores.

Quizás la polémica más reciente alrededor de Jones, asociado a su programa Infowars, es su teoría de que el ataque a la primaria de Sandy Hook en diciembre de 2012, en Newtown, Conn. -donde murieron 20 niños- fue un montaje del gobierno de Barack Obama para llevar adelante su agenda de control de armas.

Su teoría conspirativa generó indignación generalizada e incluso familiares de las víctimas intentaron demandarlo.

Jones también fue multiplicador del rumor de que Clinton tenía la red de prostitución infantil en la pizzaría washingtoniana, un caso tan diseminado en los medios de noticias falsas que terminó siendo bautizado como el 'Pizzagate'.



publicidad

El caso de Jones es un ejemplo de cómo internet ha magnificado el alcance de personajes e ideas marginales. En la red, las mentiras, los chismes y los rumores se propagan con enorme rapidez y la conversación razonada esencial para una democracia se hace mucho más complicada.

Apodado por la revista Rolling Stone como "el hombre más paranoico de EEUU" y por CNN como el "rey de la conspiración", Jones sería hoy irrelevante si se hubiera contentado con difundir sus mentiras en la radio donde comenzó su carrera, pero en internet encontró una plataforma que le permitiò ganar una influencia que habría sido impensable para aquellos que durante siglos han difundido teorías de la conspiración en panfletos o sermones en la plaza del pueblo.