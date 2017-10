Marcas de Auto

Rezvani Tank, con alto blindaje y máscara de gas incluida

Es oficial, el tanque todoterreno estará disponible en 10 colores y tres niveles de blindaje, cámara de visión nocturna, etc., todo con costo extra.

Rezvani Tank, un todoterreno militar y futurista



Primero Rezvani nos impactó con sus imágenes y su ficha técnica, ahora lo hace con las posibilidades de equipamiento que el Tank tendrá y que aumentarán por mucho los 178,000 dólares de su precio de entrada.



El todoterreno futurista con motor V8 de 500 caballos de fuerza tendrá a disposición tres niveles de blindaje, el más avanzado por un precio de 97,000 dólares (más de la mitad del precio de este vehículo) y un paquete que incluye máscara de gas, luces cegadoras, manijas electrificadas, sirenas e intercomunicadores.

También habrá para elegir entre varios tipos de suspensión, una Off Road de 5,500 dólares o una extreme de 12,500 dólares. Pero la lista no acaba ahí, ya que en caso de elegir interiores en piel para la cabina tendrás que desembolsar 3,500 dólares, pero no sólo eso, si deseas costuras a mano habrá que sumarle 500 dólares.

El equipo de audio Alpine tiene un costo de 2,500 dólares, los tapetes 650 dólares, la funda cubrepolvo 750 dólares, cargador 175 dólares y la cámara de visión nocturna térmica 5,500 dólares.

¿Estás listo para comenzar a ahorrar?