"Hemos vuelto y seguiremos volviendo": Supremacistas blancos marchan de nuevo con antorchas en Charlottesville

Alejandro Álvarez / News2 via Reuters

En la imagen un grupo de supremacistas durante la marcha que celebraron el pasado agosto. Alejandro Álvarez / News2 via Reuters

Un grupo de supremacistas blancos volvió a marchar este sábado por las calles de Charlottesville, en Virginia, menos de dos meses después de que una persona muriera y decenas resultaran heridas por enfrentamientos violentos durante la marcha Unite the Rigth, convocada por simpatizantes a este movimiento.

Richard Spencer, una de las figuras destacadas del movimiento, anunció en su cuenta de Twitter: “De vuelta en Charlottesville”, a lo que el alcalde de la ciudad Mike Signer respondió iracundo en otro mensaje en el que les instó a marcharse y advirtió con tomar medidas legales.





Una treintena de personas que portaban antorchas se concentraron en el parque Emancipation Park, centro de la polémica el verano pasado por la aprobación para retirar la estatua del general de la Confederación Robert E. Lee, y transmitieron en directo en las redes sociales.



Con un megáfono uno de los participantes advirtió que habían regresado y lo seguirán haciendo . “Hola Charlottesville, hemos vuelto y seguiremos viniendo. No nos reemplazarán, no nos borrarán”, señaló, en torno a la figura del general Lee que está cubierta por una lona negra debido a una disputa legal para retirarla, a lo que se oponen.

El grupo, mucho menor que el que en la concentración anterior, se manifestó sin incidentes esta vez cantó The South Will rise again y lanzó consignas como “Rusia es nuestro amigo”.





Con sus protestas, el emergente movimiento de extrema derecha ‘Alt-Right’, autodenominado “derecha alternativa”, reabrió el debate sobre las estatuas de figuras representativas de la Confederación, que están siendo retiradas por todo el país.

"Otra visita despreciable de los cobardes neonazis. ¡No son bienvenidos aquí! ¡Váyanse a casa! Mientras tanto estamos estudiando todas nuestras opciones legales", señaló el alcalde Signer.



En agosto pasado, una la manifestación organizada por supremacistas blancos contra la retirada de la estatua derivó en enfrentamientos violentos con contramanifestantes que acabó con la muerte de Heather Heyer, de 32 años, al ser atropellada por un vehículo que arremetió contra la multitud.



La violencia llevó a varias ciudades a tomar la decisión de retirar los símbolos confederados presentes en las vías públicas en medio de un acalorado debate sobre si se trata de parte de la historia de Estados Unidos y quienes consideran que recuerda un pasado oscuro en el que se aceptaba la esclavitud de los negros.

La Universidad de Texas, en Austin, y las ciudades de Baltimore o Nueva Orleans, retiraron ya estas estatuas.