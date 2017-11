La última teoría de la conspiración de la ultraderecha: este 4 de noviembre empieza una nueva guerra civil en EEUU

Militantes de extrema derecha, lectores de medios conspirativos y usuarios de grupos de Facebook de supremacistas blancos tienen una cita este 4 de noviembre. Según ellos, no es un sábado normal, sino la fecha de inicio de una nueva Guerra Civil en Estados Unidos.

Todo empezó el pasado 29 de septiembre cuando ‘Refuse Fascism’ (Rechaza el fascismo), un pequeño grupo relacionado con el Partido Revolucionario Comunista, paró la concurrida avenida 101 de Los Ángeles con unos enigmáticos carteles que decían “Nov 4 it begins” (comienza el 4 de noviembre). Desde entonces, la delirante idea de que grupos antifacistas de izquierda tienen planeado crear caos o incluso “matar a todos los votantes de Trump, a los conservadores y a todo aquel que posea armas”, se ha instalado entre algunas comunidades online de supremacistas blancos.



publicidad

Una simple búsqueda en Facebook permite encontrar cientos de publicaciones que muestran cuán en serio se está tomando la extrema derecha la teoría de la conspiración del supuesto ataque contra los blancos programado para el fin de semana.

“Una sola afrenta más contra la gente blanca y le juro a Dios que voy a tomar un maldito carro y pasarle por encima a cada uno de ellos”, dice una de las publicaciones alusivas. “Líderes del antifascismo; el 4 de noviembre millones de súper soldados decapitarán a los blancos”, comparte en un link otro usuario. Otros radicales hablan de que los ataques incluso coincidirán con un apagón que afectará a los celulares, los carros y computadores.

Pero más allá de la paranoia de tono apocalíptico que se suele manejar en estos grupos, ¿existe algún peligro real? La respuesta es no.

Según el periódico The Guardian, no hay ninguna evidencia de que los grupos antifacistas tengan planes de protestar ese día (mucho menos de exterminar a los blancos). Y los grupos de izquierda que tienen programadas marchas para esa fecha no están directamente relacionados con los llamados 'antifas'. “No hay ninguna revolución, ni ninguna guerra civil planeada para el 4 de noviembre”, confirma Mark Bray, historiador y autor del libro 'Antifa: The Antifascist Handbook'.

El diario The Washington Post, por su parte, asegura que el grupo de izquierda ‘Refuse Facism’, que puso el cartel en California, sí tiene planeados varios encuentros a lo largo de todo el país, específicamente en doce ciudades que incluirían a Nueva York, Los Angeles, Seattle y San Francisco. Encuentros que, aseguran, serán pacíficos y comparables a la Marcha de las Mujeres, realizada en febrero en Washington o a las protestas de Occupy Wall Street de 2011 y que forman parte de un movimiento a gran escala que busca el desmantelamiento de la administración de Trump a largo plazo.



publicidad

“Creamos esta organización con dos pilares: el primero que la pesadilla debe acabar, y el segundo es que en nombre de la humanidad debemos impedir la aceptación del fascismo en Estados Unidos”, explicó Andy Zee al diario.





Estas pretensiones de protesta pacífica de ‘Refuse Facism’ están lejos de compaginar con la narrativa de pánico y caos que medios como Infowars y estrellas radicales de la radio como Alex Jones han alimentado sobre lo que ocurrirá este sábado. En videos de Youtube que se han hecho virales se puede leer “ellos están recogiendo dinero para comprar armas, para entrenarse, para comprar municiones y atacar, no lo están ocultando”.

Mientras en publicaciones de Twitter se alienta a la gente a contactar a la policía del estado por “los ataques terroristas del 4 de noviembre”, lo más posible es que este sábado no ocurra nada. El mismo Andy Zee vaticina: ¿a quién se le ocurre buscar una fecha para empezar una guerra civil?



publicidad

Vea también: