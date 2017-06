Video: Una niña mormona sale del armario en misa y la iglesia intenta censurarla

La censura suele tener un efecto contraproducente y con frecuencia termina dando más atención a aquello que pretendía ocultar. Es lo que le ha pasado con la intervención en una iglesia mormona de Savannah, una niña de 12 años que decidió revelar que era gay durante un servicio religioso en Utah.

Su congregación, sin embargo, no pensó que fuera tan buena idea y decidió cortar el sonido del micrófono antes de que hubiera terminado de hablar. El discurso, que ha sido grabado en video, se ha viralizado y la niña ha recibido una oleada de solidaridad por la valentía de su gesto.

“Creo que fui creada como soy, todas mis partes, por mis divinos padres”, dijo Savannah en el video. “No se equivocaron cuando me dieron ojos cafés ni cuando nací sin pelo. No se equivocaron cuando me dieron pecas ni cuando me hicieron gay. Dios me ama de esta forma”.

Savannah explicó una entrevista a CNN que al principio pensó que su micrófono estaba roto, pero uno de los líderes de la congregación le pidió que se sentara. La niña también ha dicho que quería transmitir un mensaje positivo a otros gays y lesbianas de la iglesia mormona. "Quiero que sepan que soy una aliada, que están a salvo conmigo. Quiero hacerles saber que está bien ser mormón y gay", dijo.