¿Por qué México se manifiesta por los gays de Chechenia?

No son buenos momentos para ser gay en la república rusa de Chechenia. Varios grupos de derechos humanos y periodistas han denunciado que más de un centenar de hombres han desaparecido en la región tras haber sido detenidos ilegalmente y torturados en prisiones no oficiales. Mientras las autoridades chechenas niegan la acusación y Moscú parece mirar a otro lado, se han convocado manifestaciones en contra de la represión a la comunidad LGBT en varias ciudades del mundo, incluidas la Ciudad de México, Madrid, Londres o Ámserdam.

¿Qué está pasando con los gays en Chechenia?

El periódico opositor 'Novaya Gazeta' denunció a principios de este mes que hombres gays estaban siendo "detenidos ilegalmente, golpeados, torturados con electroshock" y mantenidos bajo custodia en "prisiones secretas" en Argun, en la república rusa de Chechenia. La investigación aseguraba que al menos cien hombres habían desaparecido y que tres de ellos habían muerto a manos de sus captores, aunque se cree que podrían ser más. Elena Milashina, la periodista rusa que desveló la noticia de la purga, dijo esta semana al periódico The Washington Post que teme por su seguridad y que ha decidido abandonar Rusia por un tiempo.

¿Qué dicen las víctimas?

Los hombres que han pasado por estas cárceles, a las que algunos medios ya denominan " campos de concentración para gays", relatan testimonios de torturas, palizas, vejaciones, agresiones verbales, amenazas e interrogatorios con el objetivo de identificar a otros gays.



"Nos despertaban a las 5:00 de la mañana y nos dejaban dormir a la 1:00 am. Diferentes personas entraban y se turnaban para pegarnos", dijo una víctima a The Guardian. "A veces traían a otros prisioneros, a quienes les decían que éramos gay y a los que se les ordenaba que nos golpearan también".

"Nos trataron como animales", dijo otro hombre que pasó una semana en un centro de detención a Human Rights Watch, organización de derechos humanos que ha confirmado el relato de 'Novaya Gazeta'. "Golpes, descargas eléctricas con las que podía lidiar... fui fuerte, pero la humillación era insoportable" (...) "El [policía] nos escupió en la cara, nos llamó nombres repugnantes, ofensivos, nos obligaron a hacer poses humillantes... Cuando finalmente me liberaron, yo estaba a punto de colgarme. No puedo vivir con esto, simplemente no puedo".

¿Por qué está pasando esto ahora?

'Novaya Gazeta' dice que las detenciones de gays comenzaron en febrero, después de que GayRussia, un grupo de derechos LGBT con sede en Moscú, pidiera permiso para celebrar desfiles del orgullo gay en el Cáucaso. El gesto de los activistas hizo reaccionar a grupos religiosos y avivó la homofobia institucional que varias organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años en Chechenia y otras zonas de Rusia.



Ramzan Kadyrov con Vladimir Putin. Getty

Chechenia es una república de mayoría musulmana situada en el sur de la Federación rusa. Sus fuerzas separatistas han librado dos guerras contra el ejército ruso: la primera a mediados de los años 1990 y la segunda a principios de los 2000. Desde 2007, Chechenia está gobernada por Ramzan Kadyrov, líder cercano al Kremlin. Durante su gobierno, se ha mostrado a favor de la poligamia, de que las mujeres lleven indumentaria "modesta" de forma obligatoria y de que los hombres prohíban a sus esposas usar WhatsApp.

¿Cómo han reaccionado las autoridades chechenas?

Por ahora, la respuesta oficial del gobierno de Kadyrov ha sido negar las denuncias de los grupos de derechos humanos asegurando que no existen gays en Chechenia. "No se puede arrestar o reprimir a personas que simplemente no existen en la república", dijo Alvi Karimov, portavoz de Kadyrov. "Si hubiera tal gente en Chechenia, los órganos de aplicación de la ley no tendrían necesidad de tener nada que ver con ellos, porque sus familiares los habrían enviado a alguna parte de la cual no regresarían". Karimov también calificó la existencia de estas prisiones de "una absoluta mentira y desinformación".



Esta misma semana el líder checheno se reunió con Vladimir Putin en un encuentro televisado en el que volvió a negar las acusaciones de violación de los derechos humanos que pesan sobre su régimen. "Es incómodo incluso hablar de ello", le dijo. Por su parte, la Unión Europea como el Departamento de Estado de Estados Unidos han exigido a las autoridades rusas que investiguen lo que está sucediendo.