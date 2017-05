"No soy un héroe", afirma el sobreviviente del ataque con puñal en un tren de Portland

La cicatriz le surca el cuello por el costado izquierdo, desde atrás de la oreja hasta la garganta en forma de semicírculo. Los puntos de sutura cierran la herida que le infligió Jeremy Joseph Christian con un puñal el pasado viernes en un tren suburbano de Portland cuando intentó mediar entre este confeso supremacista blanco y dos chicas de apariencia musulmana a las que profería insultos racistas.

Pero la herida que intenta sanar Micah Fletcher, el hombre que sobrevivió al ataque y que este martes asistió a la audiencia donde le formularon cargos a su agresor, también es espiritual.

"Me apuñalaron en el cuello en mi camino al trabajo, al azar, un extraño que no conozco, por tratar de ser una persona agradable", dijo el joven de 21 años, estudiante de la Universidad Estatal de Portland. "No sé qué hacer después de esto”, dijo Fletcher a la televisora local KGW.

Christian, de 35 años fue acusado por el asesinato de Taliesin Myrddin Namkai-Meche, de 23 años, y Rick Best, de 53 años. Durante su comparecencia ante la corte, protestó por detrás del cristal de protección aduciendo la libertad de expresión y se llamó a sí mismo "un patriota".



A pesar de que muchos como el alcalde de Portland, alcalde Ted Wheeler, le han endosado a Fletcher la etiqueta de “héroe”, no cree merecerla tanto como Best y Namkai-Meche, que murieron apuñalados.

"Fue lo correcto", dijo el joven el martes a una televisora. "No soy un héroe, nadie especial, soy un chico de Portland”.

Fletcher fue dado de alta el pasado lunes por la noche. En conversación con ABC dijo que los habitantes de Portland deben estar unidos juntos para protegerse mutuamente.

"Si usted vive aquí, o si quiere llamar a esta ciudad su casa, (Portland) es su hogar", dijo Fletcher. "Y debemos protegernos unos a otros, así es la verdad, sin importar las consecuencias”.

El joven sobreviviente llamó a apoyar a las familias de las víctimas y dijo que la comunidad musulmana local “tiene que entender que hay muchos de nosotros que no permitirán que nadie -sean de aquí o no- los asusten pensando que no pueden ser parte de esta ciudad, esta comunidad o este país”.



"Debemos estar de la mano unos de otros y encontrar una manera de empezar a poner fin a la ira y el odio y no permitir que la ira y el odio inunden nuestras calles de la ciudad con violencia y con la destrucción que puede conllevar", comentó a la estación de noticias de Portland.

"Estoy curando, eso es lo que estoy haciendo, tanto como pueda, de cualquier manera que pueda", añadió.