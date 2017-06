Anulado el juicio de abuso sexual contra Bill Cosby por falta de acuerdo entre el jurado

El juicio por abuso sexual al comediante Bill Cosby fue declarado nulo. El jurado –conformado por 5 mujeres y 7 hombres- encargado del caso fue incapaz de llegar a una decisión unánime. Después de deliberar por 52 horas a lo largo de seis días este sábado le informaron al juez que no podían llegar a un veredicto acerca de si el la estrella de la comedia familiar “The Cosby Show” drogó y abusó sexualmente a Andrea Constand, una empleada de la Universidad Temple, en su casa de los suburbios de Filadelfia en 2004.

"No podemos sobrestimar nunca el poder cegador de una celebridad", dijo la abogada Gloria Allred en un comunicado que leyó a las afueras de la corte en Norriston, Pennsylvania, donde se llevaba a cabo el juicio. "Pero la justicia llegará. Es muy temprano para celebrar", afirmó Allred, quien cuenta con una amplia experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres y representa a 33 acusadoras de Cosby que acudieron a la corte para esperar el veredicto. Según ella, un nuevo juicio podría estar a la vuelta de la esquina.



En las redes sociales hubo reacciones que aseguraban que la ausencia de veredicto es una injusticia, tomando en cuenta que existen 60 denuncias de agresión sexual, (la revista New York Magazine publicó en julio de 2015 un especial donde hablaban 35 mujeres), pero solo una ha logrado llegar a los tribunales. "Bill Cosby nunca, nunca responderá por sus crímenes" o "Un juicio nulo para Cosby, una injusticia para todas las mujeres".



Bill Cosby is never, ever going to answer for his crimes.

— Danielle Blake (@abradacabla) June 17, 2017