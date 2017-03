Esto es lo que sabemos del nuevo Jeep Wrangler 2018

Quienes temían que el techo removible pasaría a formar parte de la historia del Jeep Wrangler pueden respirar tranquilos. No sólo el techo removible, sino también los guardafangos prominentes y la rueda de repuesto montada en el portón trasero se adaptan perfectamente en este nuevo rediseño de la camioneta.

Uno de los debuts más esperados de este año es el de la cuarta generación del icónico Jeep Wrangler. En el caso del Wrangler el tema de las generaciones es confuso. Si bien el próximo Wrangler es el cuarto diseño de Jeep en usar ese nombre, también es el sucesor en línea directa de la versión de calle del Jeep nacido de las necesidades de transporte de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Jeep CJ (por las siglas de ‘Jeep Civil’ en inglés). Si contamos los sucesivos modelos desde la introducción del primer CJ –el Jeep CJ-3A de 1946-, podríamos decir qu eel próximo modelo constituirá la séptima u octava generación del histórico modelo. Dependiendo de cómo se las cuente.



Pero regresemos a 2017 cuando Jeep ya no puede darse más el lujo de seguir adelante con una Wrangler que fue presentada a finales de 2005. 12 años son siglos en años automotrices, más aún hoy cuando las camionetas SUVs ganan cada vez más terreno y el mercado se hace más competitivo. Rivales formidables como Ford con su próxima Bronco y Toyota con la rumorada camioneta inspirada en la legendaria FJ40 Land Cruiser, quieren un pedazo de la torta de las SUV rústicas de Estados Unidos que Jeep se ha estado comiendo solita por décadas. Afortunadamente pare ellos, Jeep no se ha quedado de brazos cruzados.

Con el advenimiento y avance de las comunicaciones en línea a los fabricantes se les hace cada vez más difícil guardar secretos. Una serie de imágenes filtradas, y unas magníficas simulaciones electrónicas basadas en ellas hechas por los artistas de JLWranglerForums.com, han disipado algunos temores y confirmado un par de rumores.

¡No teman amigos! El techo y las puertas del Jeep Wrangler seguirán siendo removibles. Su descontinuación fue uno de los rumores más bobos y a la vez más persistentes sobre las caracteristicas del modelo.

El nuevo parabrisas luce más plano y vertical que antes y pareciera tener bisagras en su base por lo que no descartamos la supervivencia del parabrisas plegable, cuya partida era una posibilidad en aras de la seguridad de los ocupantes. Ojalá que su operación sea más sencilla que en el modelo actual.



Jeep: Historia del recio soldado que pasó a ser ciudadano del mundo 75 años de evolución se hacen evidentes en esta imagen donde el GP militar contrasta con el actual Jeep Wrangler. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Este es el BRC (Bantam Reconnaissance Car) prototipo propuesto por el fabricante American Bantam al ejército en 1940. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Willys mejoró el diseño del BRC. El resultado fue el Quad, el vehículo por el que finalmente se decidió el ejército. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Ford GP Pygmy fue la propuesta del gigante automotriz en base al BRC, aunque fue más pesado de lo que el ejército quería muchas de sus innovaciones fueron adoptadas por el producto final; como el tanque de gasolina bajo el asiento y la parrilla plana hecha de barras de acero soldadas que le dio al Jeep el icónico aspecto frontal que aún muestra hoy, 75 años más tarde. Foto: Dominio público | Univision 0 Compartir Este fue el producto final. El vehículo GP (General Purpose) de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Foto: FCA | Univision 0 Compartir El Jeep CJ-3A de 1946 no sólo fue el fue el primer Jeep de uso civil sino también el primero es usar el icónico nombre. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jeep regresa a la guerra. El Jeep volvió a ver acción en Corea al principio de la década de los 50. Foto: FCA | Univision 0 Compartir El Jeep CJ-5 fue producido por 30 años ininterrumpidos, desde 1956 hasta 1986. Este modelo de dos pasajeros fue fabricado en 1963 Foto: FCA | Univision 0 Compartir Este Jeep CJ-5 de 1973 demuestra que los años no pasan en vano. La trompa más larga fue necesaria para acoger los motores de American Motors, entre los que se encontraban un 6 cilindros en línea y un V8. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en AM General era la división de American Motors que fabricaba vehículos para el gobierno estadounidense como este Jeep CJ-5 de 1974 adaptado para la labor de distribución de correo. AM General fue separada de American Motors en 1983 y hoy es el fabricante del famoso HMMWV ó Humvee. Foto: FCA | Univision 0 Compartir El Scrambler o CJ-8 (1981-86) fue una pickup liviana basada en el diseño del Jeep CJ-7. Ronald Reagan se encontraba entre sus más famosos dueños. En Venezuela se fabricó una versión de 4 puertas de este modelo llamado el Llanero, la cual podía ser adquirida con dirección hidráulica y transmisión automática. Foto: FCA | Univision 0 Compartir En 1980 el Jeep CJ-5 era uno de los modelos más vendidos de American Motors. Modelos como este CJ-5 Renegade de 1980 estaba dirigido al corazón del público más jóven. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1980 el Jeep CJ-5 podía ser adquirido con una gran cantidad de motores, entre ellos un poderoso V8 de bloque pequeño de 5.0 litros de desplazamiento. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Foto: FCA | Univision 0 Compartir Marzo de 1986 vio la fabricación del último de los Jeep civiles (CJ) y vio la llegada del Wrangler, cuya tercera generación subsiste hasta nuestros días. El la foto vemos un hermoso Jeep Wrangler Sahara de 1988. Foto: FCA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde muy temprano Jeep diversificó su producción más allá de la versión civil del GP de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los modelos más importantes fue la SUV Jeep Cherokee presentada por primera vez en 1984. A pesar de su construcción monocuerpo la Cherokee era indestructible, y gracias a ella era muy liviana. Foto: FCA | Univision 0 Compartir American Motors decidió a última hora producir una versión de 4 puertas de la Cherokee 1984, creando así a la SUV moderna tal y como la conocemos hoy en día. Foto: FCA | Univision 0 Compartir FCA celebra los 75 años de la producción civil con esta hermosa unidad del Jeep Wrangler 2016 con un sabor indiscutiblemente militar. Foto: FCA | Univision 0 Compartir

En relación al estilo, el Wrangler 2018 luce muy similar al modelo que reemplaza, lo que no debería sorprender a nadie ya que Jeep no tiene ningún motivo para modificar un diseño que no en balde ha sobrevivido durante los últomos 76 años. Sin embargo vemos más de un saludo a la modernidad en él, como unas hermosas entradas de aire laterales sobre los parafangos delanteros y la instalación de los faros traseros en nichos esquineros en la carrocería, lo que constituye una solución sencilla e ingeniosa a la necesidad de tener testigos laterales traseros.

Se espera que en la alineación de motores repita el versátil V6 Pentastar de Fiat Chrysler, pero también que llegue un cuatro cilindros turbo y el EcoDiesel V6 de 3.0 litros de de Fiat Chrysler calificado como uno de los 10 mejores motores de 2016 por Wards Automotive.



