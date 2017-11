"Como muchos de ustedes saben, he sido muy activo en revertir una serie de acciones ejecutivas de mi predecesor", bromeó Trump. "Sin embargo, la Oficina de Abogados de la Casa Blanca me informó que los perdones a Tater y Tot no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser revocados". Foto: Getty Images | Univision

0 Compartir