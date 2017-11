Separados por ICE en Acción de Gracias

Los miembros de esta familia de inmigrantes hispanos no cenarán juntos por primera vez en 16 años después de que inmigración detuviera al padre.

Cada año desde su llegada a Estados Unidos en 2001, la familia Villacis-Guerrero se ha reunido en su casa de Woodhaven (Nueva York) para celebrar el día de Acción de Gracias. Aunque no es una fecha significativa en sus países de origen, Juan Villacis, ecuatoriano, su esposa Liany Guerrero, colombiana, y sus hijas gemelas, beneficiarias de DACA, adoptaron esta tradición estadounidense.

Pero este año no estarán juntos.

El pasado 15 de noviembre, Juan Villacis fue detenido después de acudir con su familia a la cita con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la que la agencia debía darle respuesta acerca de su solicitud de deportación diferida. Juan fue detenido.

“Él estaba muy preocupado por lo que podría pasar cuando se presentara ante ICE y quiso ir a comprar el pavo antes de tiempo”, dice a Univision Noticias Liany Villacís, una de las dos hijas de Juan. “Eso me rompe el corazón: él fue a comprar el pavo y ahora no va a estar sentado en la mesa con nosotros”.



Las gemelas Villacís son beneficiarias de DACA, el programa que protege de la deportación a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y que Trump ha finalizado. Cortesía familia Villacis Guerrero





Celebrando Acción de Gracias durante 16 años

Los Villacís llegaron a Estados Unidos en 2001 y solicitaron asilo político debido al activismo de Guerrero en Colombia. Aunque la juez dictaminó que su caso era creíble y consistente, la petición de asilo no fue concedida. Llevaron el caso a la corte de apelaciones y en 2012 les otorgaron una suspensión de deportación basada en discreción procesal. Desde entonces, han comparecido ante ICE todos los años.

Durante este tiempo, también se acostumbraron a celebrar Acción de Gracias, cuenta Liany Villacis, una de las hijas de la pareja. Era su padre quien cuidaba hasta el último detalle y adornaba la casa para la ocasión: las luces para la Navidad, los disfraces en Halloween y el menú de Acción de Gracias. Liany dice que aún recuerda cómo bordeaba con el lápiz la silueta de su mano sobre el papel para dibujar un pavo. Por años, ella y su hermana gemela hacían esta actividad escolar de 'Thanksgiving' con un cariño especial, pues sabían que, al llegar a casa, su padre tomaría emocionado los dibujos para colocarlos en el centro de la mesa acompañando al pavo de la cena.



El año pasado, Liany comentó a su padre que estaba considerando ser vegetariana. “Llegó a casa con un pavo orgánico, me dijo que si lo iba a hacer podía comenzar por ahí, ese día no paramos de reír, así es mi papá”, dice.



La esposa de Villacis, diagnosticada con un posible cáncer de seno, también tiene orden de depotación. Cortesía familia Villacis Guerrero



Tras la detención de su padre, las hijas gemelas de la pareja están preocupadas por la permanencia de sus padres en Estados Unidos. Su madre, que tiene un tumor en uno de sus senos, solo cuenta con permiso para permanecer en Estados Unidos hasta enero, cuando tiene orden de salida del país. Las gemelas tienen 22 años y son beneficiarias de DACA, el programa de la era Obama que protege de la deportación a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, pero que Trump ha finalizado.

Un último intento

Tras la detención de Juan, la abogada de la familia pidió que se le permitiera regresar a casa para pasar un último día de Acción de Gracias, con el compromiso de presentarlo el viernes después del festivo, pero la solicitud fue denegada. Tampoco pudo despedirse de su familia, que se encontraba en la sala contigua. La primera vez que pudieron verse tras su arresto fue a través de un vidrio en el centro de detención del condado de Bergen, en New Jersey.



La familia Villacis no se dio por vencida y planificó una visita al centro de detención de Bergen para el día de Acción de Gracias;sin embargo, las autoridades les han notificado que las visitas y las llamadas no están permitidas por ser día festivo. A pesar de la ausencia de su padre en la celebración familiar, Liany dice que tiene razones para dar las gracias. “Él y mi madre dejaron todo en su país por venir para acá y protegernos a nosotros”, dice. “Mi madre me dice que, más allá de lo que pase, tenemos que estar agradecidas con las memorias que tenemos en este país y las personas en las que nos hemos convertido”.

Univision Noticias contactó a ICE para obtener más información sobre el caso de Villacis y actualizará esta nota tan pronto como obtenga respuesta.