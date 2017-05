¿Qué ocurre si no paso el examen de ciudadanía? Respondemos tus preguntas de inmigración

¿Qué ocurre si no paso mi examen de ciudadanía? ¿Pago los mismos impuestos si soy ciudadano o residente? ¿Si entro como turista puedo llevar a mis hijos al colegio? Respondemos a estas y otras preguntas sobre inmigración que nos llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net.

¿Renuevo la green card si pedí la ciudadanía?

El usuario identificado con el nombre de Francisco Javier pidió la ciudadanía en febrero y su tarjeta de residencia (green card o tarjeta verde) vence en junio. “Pero leí que hay demoras en el trámite para la ciudadanía, se está demorando más de un año. ¿Debo renovar mi residencia ahora o espero hasta hacerme ciudadano?”, pregunta.

El abogado Ezequiel Hernández, un colaborador permanente de Univision Noticias, explica que “la residencia no se pierde porque es permanente, lo que se vence es la tarjeta de residencia (green card)”. Y agrega que “en ciertos casos algunos residentes deben renovarla para no tener problemas, por ejemplo, si viajan”.



“Si tienen planeado ir a México, por ejemplo, al reingresar a Estados Unidos necesitarán demostrar que son residentes, y el agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) que lo recibe en el puerto de entrada le pedirá que muestre una green card vigente”, detalla.

“Si no tiene el documento al día, tendrá dificultades para ingresar”, indica.

Incluso puede que tenga problemas al momento de abordar el vuelo que lo traerá de regreso.

Como detalla Hernández, “una manera de poder demostrar que es un residente legal permanente es tener un pasaporte vigente, pedir una cita a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a través de la herramienta INFOPASS, y pedirles que le sellen el pasaporte con la residencia. De esa manera podrá salir y volver mientras espera que lo llamen para la entrevista de ciudadanía”.



La USCIS explica que el sistema INFOPASS permite “programar una cita en una de nuestras oficinas” a través de la computadora o un dispositivo electrónico (teléfono celular o tabla)” de manera sencilla.

La semana pasada Univision Noticias reportó que las demoras en los trámites de ciudadanía siguen aumentando, y que en al menos cinco ciudades (de las 85 en las que la USCIS tiene oficinas), el tiempo de espera ya supera un año y en otra docena va por el mismo camino.

Hernández previno que, si un residente legal permanente tiene problemas con la ley o antecedentes de tipo criminal, que antes de entrar en contacto con la USCIS, primero consulte con un abogado.





¿Es mejor ser ciudadano que residente?

La usuaria identificada con el nombre de Emilia pregunta “cuáles son los inconvenientes de no hacerse ciudadano estadounidense y vivir siempre como residente legal permanente. ¿Tiene algunos beneficios, como por ejemplo pagar menos impuestos?”, pregunta.



El abogado de inmigración Nelson Castillo, quien ejerce en Los Angeles, California, dice que “siempre le recomiendo a toda persona que desea quedarse acá que se haga ciudadano. Entiendo que se trata de una decisión muy personal, pero es una opción que trae muchos beneficios”.

“Algunos son muy patriotas y respetuosos de los principios de sus países de origen, y por ese motivo no piden la ciudadanía. Pero en algunos casos se permite la doble nacionalidad”, agrega.

Castillo, sin embargo, señala que “al momento de tomar una decisión, hay que tener en cuenta las protecciones que otorga la ciudadanía estadounidense. No hay nada mejor que ser ciudadano de Estados Unidos para estar protegido de diversas formas. Por ejemplo, si se mete en problemas criminales y estas faltas lo hacen deportable siendo residente. No es que yo esté a favor de hacerse ciudadano y después viole la ley. Pero si se equivoca y es ciudadano, después de pagar su deuda a la sociedad regresará a su casa. Pero si es residente, lo pueden expulsar del país”.



En cuanto a si los ciudadanos pagan más o menos tributos, Castillo detalla que “las leyes de impuestos son para todos. Todos pagan lo mismo, las mismas cantidades, incluso los inmigrantes indocumentados. Sólo si consultan con un contador con licencia que los asesore podrá decirles qué es lo que más les conviene sobre este punto”.

¿Qué ocurre si no paso el examen de ciudadanía?

El usuario identificado con el nombre de Syro cuenta que fue a la cita de ciudadanía, pero no pasó el examen. "¿Puedo viajar fuera de Estados Unidos y regresar? ¿Me negarán la entrada?”, pregunta.

El abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, explica que no pasar un examen de ciudadanía “no tiene consecuencias negativas en el expediente migratorio de la persona”.

“El haber reprobado el examen de ciudadanía, ya sea porque no conocía las respuestas o no sabía inglés, o porque la persona olvidó que tenía la cita y no fue, tiene una segunda oportunidad para pasarlo con éxito”.

“No deja de ser residente legal permanente si no aprobó el examen”, incide el abogado.

Barrón señaló además que “si un inmigrante falla dos veces el examen, entonces deberá iniciar nuevamente el pedido de ciudadanía por medio del Formulario N-400”.



¿Pueden los hijos de los turistas ir a la escuela?

La usuaria identificada con el nombre de Caro118 cuenta que entró a Estados Unidos con visa de turismo junto a sus dos hijos. “Me dieron seis meses. Y en ese tiempo ellos fueron a la escuela. “Esto afecta su reingreso al país? ¿Me afecta a mí?”

El abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, explicó que “si el gobierno de Estados Unidos, en este caso el servicio de inmigración, determina que esta persona abusó de los beneficios públicos (al enviar a sus hijos que también entraron como turistas a una escuela pública), ella violó los términos de su visa”.

Agrega que los turistas que ingresan a Estados Unidos con una visa tipo B2 (Turismo) lo hacen bajo la categoría de no inmigrante y se comprometen a no utilizar fondos públicos durante su permanencia autorizada en el país.



“Si lo descubren, lo más probable es que cuando regrese a Estados Unidos, en el puerto de entrada no lo dejen entrar y, además, le cancelen la visa”.

En caso que le cancelen la visa, el incidente queda registrado de por vida en el expediente del inmigrante, y en el futuro tendrá problemas para gestionar otra visa o beneficio migratorio como la residencia.