¿Puedo recuperar una orden de salida voluntaria que no cumplí? Respondemos tus preguntas de inmigración

Las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump pusieron en la mira de ICE a los 11 millones de indocumentados. Algunos incluso piensan en irse por su cuenta, pero no pierden las esperanzas de regresar legalmente en corto tiempo. Respondemos a estas y otras preguntas sobre inmigración que nos llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net.

¿Puedo recuperar una orden de salida voluntaria?

El usuario identificado con el nombre de Humberto recibió una orden de salida voluntaria, no la cumplió y se quedó en Estados Unidos. Ahora quiere volver a su país, pero no quiere que ICE lo arreste y deporte. “¿Puedo recuperar la orden de salida voluntaria e irme sin que me expulsen?”, pregunta.

El abogado Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, responde que “si alguien (un indocumentado) se presenta ante una corte de inmigración, y el juez le dice que se vaya voluntariamente y desobedece la orden directa en la fecha que le impusieron, la salida voluntaria automáticamente se convierte en una orden final de deportación”.

“El inmigrante se convierte en fugitivo de la ley, y en caso salga, le prohibirán el reingreso por varios años mientras cumple un castigo. Al final de éste, necesitará pedir uno o más perdones, dependiendo del caso, para que le autoricen entrar legalmente a Estados Unidos”, agregó Barrón



En cuanto a si puede un inmigrante recuperar la orden de salida voluntaria, Barrón explicó que “en ciertos casos talvez se pueda, pero debe demostrarse a la corte una razón extrema por la cual el inmigrante no pudo cumplir con la orden directa. Para eso necesita un abogado que lo asista, porque se trata de casos muy pesados”.

Faltas de tránsito no detienen la ciudadanía





La usuaria identificada con el nombre de Francisca cuenta que es residente legal permanente desde hace casi 10 años, y tiene programada una entrevista de ciudadanía. “Pero hace siete meses me detuvo la policía y me arrestaron por no tener licencia de manejar. Me tomaron huellas digitales y fui a la corte. Cuando le mostré mi carné de manejar al juez, me dijo que no tenía cargos y me mandó para mi casa. “Me pueden detener durante la entrevista de ciudadanía y deportarme de Estados Unidos? ¿Pueden negarme la ciudadanía estadounidense por esta falta?, pregunta.

La abogada Rebeca Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, Florida, y trabajó 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, explica que “esta joven no debería tener problemas (en su entrevista de ciudadanía) por esta pequeña infracción”.



“Como no tiene orden de deportación, y el incidente es una infracción sin consecuencia de tránsito, no representa una prioridad (de deportación) para el gobierno (del presidente Donald Trump, agrega.

Sánchez-Roig dijo además que, la falta de Francisca “tampoco representa un factor significante para que le nieguen la ciudadanía”, y añadió que, para el día de la entrevista con un agente de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “le recomiendo que lleve cualquier documentación que le haya dado la corte relacionada al incidente”.

Ahora bien, en el supuesto caso que la USCIS le niegue a Francisca la ciudadanía, “obviamente, debería hablar con un abogado de inmigración con experiencia, pero ese no debería ser el caso”, apuntó.

Un millón de nuevos ciudadanos





La pregunta de Francisca es una de varias recibidas en la redacción de Univision Noticias en medio de una campaña nacional cuyo objetivo es uno solo: 1 millón de nuevos ciudadanos estadounidenses en el 2017.

La campaña, que cuenta con el respaldo de 21 alcaldes, y organizaciones y grupos pro-inmigrantes, incluye la publicación de información en inglés y español sobre los requisitos para convertirse en ciudadano, charlas y orientación para llenar el formulario N-400, créditos para el pago de tarifas de la USCIS y cursos de inglés básico, para que los candidatos aprueben el examen de ciudadanía.

“Se lo estamos poniendo más fácil a nuestra comunidad para que no pierda su gestión, y en las próximas elecciones tengamos más votantes”, dijo a Univision Noticias Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota, una de las organizaciones que participa en la campaña.



La USCIS señala en su página de internet que el tiempo de procesamiento de solicitudes N-400 en algunas ciudades demora un año o más, como en el caso de Miami y Nueva York. En abril la agencia advirtió las demoras y dijo que estaba trabajando para mejorar los tiempos de espera.

¿Cuánto plazo tengo para pedir asilo?





El usuario identificado con el nombre de Arellano cuenta que ingresó a Estados Unidos con una visa de turismo procedente de México, y quiere saber cuánto plazo tiene para pedir asilo. Y además pregunta si, en caso que le nieguen el trámite, le quitarán la visa de turismo y lo deportarán a su país. ¿Y afecta el hecho que mi hijo estudie en una escuela pública?”, agrega.

El abogado José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, respondió que “los extranjeros que ingresan con una visa a Estados Unidos tienen hasta un año de plazo para presentar una solicitud de asilo al gobierno de Estados Unidos”.

La petición de asilo se hace por medio del formulario I-589, agregó.



En cuanto a la segunda pregunta de Arellano, si pierde la visa de turista (B2) en caso le nieguen el asilo, Guerrero advirtió que “el presentar una solicitud de asilo no da estatus migratorio. En la mayoría de los casos los turistas son autorizados para estar en el país hasta por seis meses. La persona se puede quedar, si quiere, pero si le niegan la solicitud de asilo, esa persona se convierte en ilegal en Estados Unidos”.

Guerrero también advirtió que algunas peticiones de asilo se demoran más de tres años en las cortes de inmigración debido a las demoras provocadas por el alto número de casos.

Al 31 de mayo, las cortes de inmigración tenían acumulados 587,943 casos, según el último reporte del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York. Los estados con mayores esperas son California, Texas, Nueva York y Florida.

En enero abogados consultados por Univision indicaron que, en algunos casos, las primeras citas las estaban otorgando para abril de 2020.