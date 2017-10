Oscar Hijuelos, el primer novelista de origen hispano en ganar el Pulitzer a la Mejor Obra de Ficción. Su novela, 'Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor' (The Mambo Kings Play Songs of Love) ganó el prestigioso premio en 1990. Dos años más tarde, en 1992, la novela fue adaptada al cine como 'Los reyes del mambo' (The Mambo Kings). Nació en 1952 en Nueva York y murió a los 62 años en la misma ciudad. Foto: Wikicommons | Univision

