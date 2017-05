Periodista amenazado de muerte en México desiste de pedir asilo en EEUU después de tres meses en un centro de detención de ICE

Ciudad de México.- Martín Méndez Pineda, el periodista mexicano que se encontraba en un centro de detención en El Paso, Texas, regresó a México al no obtener respuesta por parte de las autoridades migratorias sobre una solicitud de asilo que hizo por las amenazas de muerte que recibió en el sureño estado de Guerrero.

El reportero pasó 14 semanas en espera de una resolución en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de El Paso, en condiciones que él mismo describió como “los peores días de su vida”, por lo que decidió retirar la solicitud de asilo y regresar a México pese a las amenazas de muerte que existen en su contra y al clima de violencia contra periodistas que se vive en ese país.



"He vivido discriminación, abusos y humillaciones. Desde el primer día de haber ingresado a este lugar me trasladaron a una detención llamada West Texas Detention Facility ubicado en la ciudad de Sierra Blanca, Texas, misma donde experimente los peores días de mi vida, ese lugar es conocido por los internos como “el gallinero”, ya que las “barakas” literalmente son un establo para ganado o gallinas, diseñado para un aproximado de 60 personas, pero son sobrepobladas con más de 90 a 100 individuos expuestos a todo tipo de enfermedades, y no reciben la atención medica correspondiente”, describió el periodista en una carta enviada semanas atrás a la organización Reporteros Sin Fronteras.

En la carta, Méndez describió que dentro del centro de detención había ratas e incluso serpientes, que en ese lugar los guardias “miran a las personas con asco” y la comida es muy poca. “Es un martirio caer en ese lugar. De verdad es un infierno", dijo en su carta.

Martín Méndez solicitó su admisión en Estados Unidos desde el pasado 5 de febrero, sin embargo, aunque el 1 de marzo las autoridades le comunicaron que aprobó la entrevista conocida como credible fear interview, lo que le daría derecho a una audiencia de fianza para esperar en libertad la resolución de su caso, nunca recibió una respuesta positiva.

De acuerdo con el documento enviado a Martín por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), del que Univision Noticias obtuvo una copia, las razones por las que no se le permitió libertad condicional fue que “no existía la seguridad de que Martín asistiría a sus audiencias de asilo político, porque no tiene lazos comunitarios y hay un riesgo de que, una vez libre, huya”.



Regreso a México en una escalada de violencia contra periodistas

Méndez, de 25 años, fue amenazado de muerte en el estado de Guerrero, cuando a inicios de 2016 publicó en el periódico Novedades Acapulco una nota sobre el abuso de autoridad de ocho agentes de la Policía Federal mexicana en un accidente automovilístico, el reportero fue insultado y agredido por los mismos agentes. Semanas después comenzaron las intimidaciones frente a su domicilio por individuos armados.

El regreso de Méndez a México se da días después del asesinato de Javier Valdez, un experimentado periodista del semanario local RíoDoce y corresponsal del periódico La Jornada, quien se especializaba en temas de violencia, narcotráfico y corrupción.



En lo que va del año, seis periodistas han sido asesinados en México según cifras de la organización Artículo 19, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Asimismo, ejercer el periodismo en Guerrero es particularmente peligroso, pues Reporteros Sin Fronteras registró allí 11 asesinatos y una desaparición entre 2003 y 2017.

Balbina Flores, representante en México de la Organización Reporteros Sin Fronteras, aseguró a Univision Noticias que Martín se encuentra en México y en las próximas horas publicará una carta exponiendo las razones por las que decidió retirar su solicitud de asilo.

“Nosotros estamos en contacto con él. Ahora está en un lugar seguro y nos ha pedido no revelar su ubicación debido a las amenazas que existen y porque busca recuperarse de lo que vivió en los últimos meses”, señaló.



Flores aseguró que Reporteros Sin Fronteras comunicó al Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno mexicano sobre la situación de Martín para que hagan contacto con él y tomen las medidas necesarias.



Un precedente para peticiones de asilo a periodistas mexicanos

Carlos Spector, quien se desempeñó como abogado de Martín durante su estancia en Texas, aseguró en una entrevista anterior a Univision Noticias que este caso representa un peligro para periodistas mexicanos porque el propósito, aseguró, es desanimarlos para que dejen de pedir asilo.

“Están arrestando a solicitantes de asilo, y lo más preocupante es cómo se maneja la represión en Estados Unidos. En México se reprime violando la ley, aquí se reprime haciendo valer la ley. Si ganan este primer pleito entonces estarán definiendo claramente cómo se va a implementar la ley”, consideró.

De acuerdo con el abogado, esta situación se ha dado desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endurece el proceso para determinar a quién se le concede libertad condicional, lo que según Spector criminaliza el asilo político.



Un informe del Borderland Immigration Counci (BIC) titulado Discreción para Negar, publicado en febrero de 2017, señala que agentes estadounidenses en la frontera actúan “de manera discrecional y opaca” empleando técnicas de intimidación y acoso con las que se buscan "desanimar y desestabilizar" a los solicitantes de asilo que buscan refugio en Estados Unidos.