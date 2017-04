Pedí la ciudadanía pero se vence mi residencia: ¿debo renovar la green card? Respondemos tus preguntas de inmigración

Las nuevas reglas migratorias que rigen bajo el gobierno de Donald Trump despiertan dudas en la comunidad inmigrante con o sin papeles en Estados Unidos. ¿Hay que renovar la residencia si ésta se vence pero ya pedí la ciudadanía? ¿Me afectan las multas que recibe mi hija por manejar mi auto? ¿Puedo pedir la residencia siendo indocumentado si llevo 20 años en el país y mi esposa es ciudadana? Siguen llegando preguntas a la redacción de Univision Noticias. Puedes mandarnos la tuya a: jcancino@univision.net.



¿Qué pasará con DACA y el perdón I-601A si Trump cumple su promesas electorales? /Univision 0 Compartir

¿Debo renovar mi green card si ya pedí la ciudadanía?





publicidad

La usuaria identificada como María cuenta que hace dos meses pidió la ciudadanía, le tomaron las huellas digitales y no le han avisado para que vaya a la entrevista. “Mi tarjeta de residencia vence en un mes. ¿Debo sacar una nueva green card?”, pregunta.

El abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, advierte que los procesos de ciudadanía “se están demorando entre cuatro y 12 meses, dependiendo del caso y la jurisdicción”.

Agrega que para aquellos que pidieron la ciudadanía “pero no renovaron la tarjeta verde, y no tienen urgencia de buscar trabajo o viajar fuera del país, pueden esperar a su cita de ciudadanía”.

“Ahora bien, si necesitan la tarjeta verde porque tienen que viajar, entonces es necesario que la pidan, pero tengan en cuenta que el trámite de renovación tarda varias semanas, no es cuestión de un día para otro”, advierte.

Lo importante, dice, “es tener en cuenta que al momento de pedir la ciudadanía “la tarjeta de residencia tenía por lo menos seis meses de validez”.

“Y no olvide que una persona con green card vencida no deja de ser residente legal permanente de Estados Unidos”, explica Barrón.

Las multas de otro no afectan su historial migratorio

El usuario identificado con el nombre de Camacho dice que hace poco renovó su tarjeta de residencia permanente (green card) y está esperando que le llegue la nueva tarjeta verde. Pero está preocupado porque le dio el carro a su hija “y me lo llenó de tickets (infracciones). ¿Me afectará el trámite? ¿Me quitarán la residencia?”, pregunta.



publicidad

Barrón explica que “en este caso, las infracciones de la hija de Camacho no le afectan para la residencia, ni para su propósito migratorio”.

Pero advierte que el no pagar los tickets, las multas, “puede tener algunas consecuencias en el futuro”.

“En este caso en particular, el mejor consejo es, si usted demuestra que su hija es irresponsable al volante, nunca más le preste su automóvil”, agregó.

¿Puedo pedir la Visa U si fui deportada?





La usuaria identificada con el nombre de Teresa cuenta que sufrió violencia doméstica en 2010, año en el que trató de entrar a Estados Unidos.“Pero me agarraron en la frontera, me tomaron las huellas y me regresaron a México", dice. Por ello, pregunta: "¿Si ahora intento regresar, me afectaría? ¿Puedo pedir la visa U si entro a Estados Unidos?”.

El abogado de inmigración Nelson Castillo, quien ejerce en Los Angeles, California, explica que las personas que han sido víctimas de violencia doméstica, “bajo ciertas circunstancias pueden pedir el estatus de no inmigrante U, pero para ello necesitan cumplir con varios requisitos”.

“Primero, la persona tiene que demostrar que fue víctima de un crimen específico tal como violencia domestica, tiene que haber sufrido extremo perjuicio físico o mental, y el crimen tuvo que haber ocurrido dentro del territorio de Estados Unidos”, agrega. “Y la persona también debe demostrar que ha colaborado con las autoridades en la investigación del abuso y el enjuiciamiento de la persona que cometió el abuso”.



publicidad

“Se requiere, como evidencia, que la persona solicite una certificación policial, o del fiscal o de la corte que tuvo el caso de violencia cuando fue víctima”, precisa Castillo. Además, explica que cuando la violencia fue cometida fuera de Estados Unidos, el caso se complica y perjudica la documentación.

En cuanto a dónde Teresa debe hacer el trámite para pedir el estatus de no inmigrante U, Castillo recomienda que “puede intentar hacer el trámite desde afuera. El hecho que no esté en Estados Unidos no quita la realidad de que fue víctima de un crimen. Pero hay que revisar primero todo el expediente y demostrar extremo perjuicio”.

A la pregunta de si cambia en algo la situación si la persona regresa a Estados Unidos, el abogado previene que de acuerdo con las nuevas reglas migratorias anunciadas la semana pasada por el fiscal general Jeff Sessions, “puede ser castigada con muchos años en prisión, sobre todo aquellos que en el pasado ya fueron deportados”.

Castillo dice que las personas que ganan un caso de visa U, “el estatus perdona las deportaciones en el pasado. Pero para ganar un caso, el gobierno debe primero revisar toda la evidencia para determinar qué es lo que más le conviene a la persona que solicita el amparo”.

¿Puedo pedir la ciudadanía si tengo antecedentes?





El usuario identificado con las iniciales JCC cuenta que ha sido detenido por la policía en cuatro ocasiones, “dos por intoxicaciones públicas, una por manejar sin licencia y otra por asalto simple, lo que me llevó a ponerme en proceso de deportación”. Pero explica que cuando salió de la cárcel un juez le canceló el proceso de deportación y consiguió convertirse en residente legal permanente. “Pedí la ciudadanía. ¿Me la pueden negar? ¿Me pueden detener durante la entrevista y deportarme de Estados Unidos?”, pregunta.

Lo primero que debe hacer cualquier inmigrante que busque un beneficio migratorio y tenga antecedentes criminales, “antes de ponerse en contacto con el gobierno busque el consejo de un abogado”, recomienda Castillo.



publicidad

“Hay que revisar primero todo el historial y ver si las faltas cometidas lo van a afectar. Y ni se le ocurra primero ponerse en manos del gobierno y después salir en busca de ayuda, porque eso no funciona”, previno.

Agregó que todo dependerá de cuándo fueron cometidas las faltas y el tipo de crímenes cometidos, y si estos lo convierten en inadmisible o deportable de Estados Unidos.

Pero en este caso en particular, “la mejor recomendación es que si tiene antecedentes, no meta ninguna solicitud de beneficio migratorio al gobierno si antes no pide el consejo de un abogado criminalista y uno de inmigración. Y ni por nada en el mundo, si comete ahora una falta, se declare culpable antes de consultarlo con su consejero legal. Si lo hace, puede perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”, advirtió Castillo.

¿Qué opciones tienen los venezolanos indocumentados?





La usuaria identificada con el nombre de Blanca cuenta que, como muchos otros miles de venezolanos, entró con visa a Estados Unidos y se quedó después del tiempo permitido. “Nunca he sido detenida ni arrestara. ¿qué posibilidades tengo de quedarme en el país?”, pregunta.

El abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, explica que “las únicas manera que tiene Blanca de permanecer legalmente en estados Unidos son dos. La primera, si tiene un familiar inmediato que puede pedir su ciudadanía, por ejemplo un esposo ciudadano estadounidense o un hijo ciudadano mayor de 21 años de edad”.

“Si es el caso, el esposo o el hijo la pide por medio de una Petición Familiar (Formulario I-130) junto con un Formulario I-485 (Ajuste de Estatus)”, añade.



publicidad

La segunda opción, detalla Guerrero, “es pedir asilo si todavía está dentro del año de haber ingresado al país y es perseguida política ya sea por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política”.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) explica que “si usted es elegible para asilo, se le permitirá permanecer en Estados Unidos”. Y que para solicitar asilo, debe presentar el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción, en un plazo de un año a partir de la fecha de su llegada a los Estados Unidos”.

“No tiene que pagar una tarifa para solicitar asilo”, apunta la agencia. Y detalla que “usted puede incluir en su solicitud a su cónyuge e hijos que se encuentran en los Estados Unidos al momento de presentarla o en cualquier momento antes de que se tome una decisión final sobre su caso”.

Llevo 20 años en EEUU, ¿puedo ser residente?





El usuario identificado con el nombre de Joel lleva 20 años en Estados Unidos. “Nunca me han deportado, no tengo problemas, tampoco antecedentes y estoy casado con una ciudadana estadounidense, cuenta. “¿Califico para obtener la residencia legal permanente (green card)?”, pregunta.

El abogado Guerrero explica que la esposa ciudadana de Joel puede pedir su residencia legal permanente en cualquier momento por medio del Formulario I-130, y también debe llenar el Formulario I-485 para el ajuste de estatus.

“Una vez le llega la notificación del cupo de visa, Joel deberá llenar un Formulario I-601A para pedir un perdón temporal, salir del país y hacer el trámite consular”, dice Guerrero.

“En este trámite deberá asistir a una cita en el consulado de Estados Unidos de su país de origen, demostrar que es elegible para obtener una visa de inmigrante y entonces poder regresar a Estados Unidos”, agrega.



publicidad

Una vez entra legalmente a Estados Unidos, “recibe la residencia legal permanente (green card)”, dice Guerrero.

El perdón 601-A permite a los indocumentados cónyuges de ciudadanos que entraron sin una visa a estados Unidos liberarse de la Ley del Castigo cuando se convierten en residentes legales.

La Ley de Inmigración exige que, cuando reciben la notificación de una visa disponible por parte del Departamento de Estado, vayan a su país de origen para pedir una visa de inmigrante. Pero la Ley del castigo los sanciona hasta con 10 años fuera por haber estado ilegalmente en e país.

El perdón anula el castigo para que puedan regresar de inmediato una vez el consulado determina que son admisibles en el país.