"No vengan": la advertencia de Sessions a quienes busquen entrar ilegalmente a EEUU

Jeff Sessions a los inmigrantes: "No vengan, serán detenidos y deportados" /Univision

El fiscal general Jeff Sessions lanzó este jueves una advertencia a quienes quieran cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos: no lo hagan.

“Déjenme ser claro: no vengan. Por favor no lo hagan”, dijo Sessions durante una visita a El Paso junto al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly. “Cuando sean detenidos, serán enjuiciados y deportados. No vengan ilegalmente”.

El punto de Sessions fue reforzado por el secretario Kelly, quien buscó desalentar a padres que busquen traer a sus hijos al país con coyotes que les guíen en la travesía.

“Seguiremos expandiendo nuestros planes para impedir la inmigración ilegal y todo esta sobre la mesa en ese sentido, incluyendo nuestra estrategia de procesar legalmente a quienes pagan a traficantes para traer personas al país, en especial a quienes trafican a niños”, explicó el secretario.

Kelly había confirmado en marzo que evaluaba separar a las familias que cruzaran juntas la frontera de manera ilegal. Sin embargo, el secretario desistió del plan hace dos semanas, asegurando frente al Senado que no lo hará a menos que "lo amerite la situación en ese momento".

Ambos miembros del gabinete de Trump reiteraron el jueves su compromiso de endurecer las políticas migratorias del país, confirmando que el gobierno contratará a 50 jueces de inmigración este año y a otros 70 jueces en 2018, para procesar los cientos de miles de casos que siguen pendientes en las cortes de inmigración.