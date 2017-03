Liberan bajo fianza dreamer que fue detenido en su hogar de Portland por agentes sin una orden judicial

Francisco Rodríguez Domínguez, un dreamer mexicano de 25 años que fue detenido este domingo en la mañana en su hogar en Portland, Oregon, por agentes de inmigración que no traían una orden judicial, fue liberado el lunes bajo fianza.

Tras su arresto, numerosas personas se manifestaron para pedir su liberación con la ayuda de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), Causa Oregon o Latino Network.

"Estamos muy agradecidos a todo aquel que llamó para solicitar a ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) que liberara a Francisco", dijo Mat dos Santos, director legal de ACLU en Oregon en un comunicado. "Las líneas no dejaron de sonar todo el día de ayer y hoy (lunes). Nuevamente, la gente ha mostrado su rechazo a las políticas crueles de la administración de (Donald) Trump".

El joven dreamer enfrenta ahora un proceso de deportación después de que se declarara en diciembre culpable de haber manejado tras consumir alcohol.

Rodríguez Domínguez, un líder comunitario y entrenador de fútbol local, llevaba viviendo en Portland desde los 5 años, cuando su familia entró ilegalmente al país desde México, según un comunicado de ACLU.

El domingo en la mañana, agentes de ICE detuvieron a Rodríguez en su casa en el sureste de Portland sin ninguna orden judicial.



"Su familia dijo que fue aterrador y que no supieron qué hacer", dijo el abogado de inmigración Stephen Manning, quien habló con la familia tras el episodio. "Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas estaban golpeando fuertemente la puerta. No tenían orden judicial y se les dijo que no podían entrar, pero ellos no paraban de golpear la puerta".

El joven ha sido beneficiario del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) desde 2013 y su permiso expiraba el próximo agosto, según dijo una funcionaria de ACLU a Univision Noticias.

Pero Rodríguez Domínguez tenía un antecedente criminal por un cargo menor por manejar bajo la influencia del alcohol (DUI), por el cual se había inscrito en un programa alternativo que le hubiera eliminado este antecedente tras someterse a tratamiento y una evaluación sobre el consumo de alcohol y drogas.

"A pesar de los mejores esfuerzos de Francisco de compensar por su error, ICE ha tomado la posición de que incluso un delito menor de DUI —que es elegible para un programa alternativo— es suficiente para eliminar el estatus de DACA", dijo Andrea Williams, directora de la organización Causa Oregon. "Esta política está rompiendo su familia, nuestras comunidades y no hace nada para aumentar la seguridad".