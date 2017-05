Legisladores republicanos de Oklahoma piden entregar a inmigración 82,000 niños que no hablan inglés

Jon Echols, representante republicano en el Legislativo de Oklahoma, es uno de los que no comparte la propuesta de su correligionario Mike Ritze

Un grupo de legisladores republicanos de Oklahoma propuso que más de 80,000 alumnos de las escuelas públicas que no hablan inglés sean entregados a las autoridades federales de inmigración.

El estado se ahorraría 60 millones de dólares si pudiera identificar a unos 82,000 estudiantes que no saben inglés “y entregarlos a las autoridades” para determinar si son ciudadanos, dijo Mike Ritze, un legislador republicano.

No quedaba claro en base a esas declaraciones, emitidas el miércoles al noticiero News9, si Ritze se refería a entregar los nombres o a los estudiantes mismos.

Ritze además puso en duda que el estado esté en la obligación de educar a niños que no son ciudadanos.

"(Deben) Identificarlos y luego entregarlos a ICE para ver si realmente son ciudadanos. ¿Y realmente tenemos que educar a los no ciudadanos?", dijo Ritze a News9.

En 1982 la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los estados no pueden privar de educación pública gratuita a los alumnos con base en su estatus migratorio.

Ritze no fue al Capitolio el jueves y no respondió a llamadas ni a correos electrónicos.



Este republicano cobró notoriedad en su estado por erigir un bloque de granito de 2,000 libras con los Diez Mandamientos en terrenos del Capitolio estatal en 2012. El monumento estaba plagado de errores de ortografía y Ritze pagó 10,000 dólares por la pieza, que más tarde fue removida, destaca The Huffington Post.

Pero no todo el caucus republicano en Oklahoma, compuesto por 22 miembros, se identifica con la propuesta radical de Ritze. Chuck Strohm y el líder de la cámara de representantes, Jon Echols, rechazaron la idea en una entrevista con AP. "Sobre este tema de deportar a los estudiantes, esa no es una posición que apoyamos", dijo Strohm, copresidente del caucus.

"Esto sorprendió a muchos de nosotros, porque esa no es la dirección de la que hablamos. No tengo ningún deseo en señalar a estudiantes que no hablan inglés", dijo Echols.



"Es una mala idea. La idea es "desagradablemente inhumana", dijo Ryan Kiesel de la ACLU de Oklahoma a la AP.

Ryan Kiesel, director del capítulo local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó las declaraciones de Ritze como “repugnantes e inhumanas”.