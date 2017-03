La advertencia de un sobreviviente del Holocausto al director de ICE: "No lo olviden, la historia no está de su parte"

Un sobreviviente del Holocausto le dice al director de ICE: "No se olvide, la historia no está de su lado"

Un sobreviviente del Holocausto le dice al director de ICE: "No se olvide, la historia no está de su lado" /Univision

Bernard Marks, un hombre de 87 años que sobrevivió a los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, ve un paralelismo entre su pasado en Polonia y el presente de los Estados Unidos: "No lo olviden, la historia no está de su parte", advirtió al director de ICE Thomas Homan y al sheriff del condado Scott Jones de Sacramento durante un fórum de inmigración.

"Cuando era un niño en Polonia, por ninguna otra razón que ser judío, fui capturado por los nazis, y por ninguna otra razón fui separado de mi familia, que fue exterminada en Auschwitz", contó el hombre, cuyo discurso fue recibido con aplausos de los asistentes.



publicidad

Marks, que llevaba una pegatina en la solapa que decía "Mantengan a las familias americanas unidas", también tuvo palabras para Jones, organizador de la reunión.

"Pasé cinco años y medio en los campos de concentración, por una razón, una sola razón: porque acosábamos a la gente", dijo. "Y usted, como el sheriff que elegimos para este condado, no lo elegimos para que sea el sheriff de Washington, D.C.", añadió refiriéndose a la posible colaboración entre las autoridades locales y ICE. "Es hora de que usted se ponga del lado de la gente de aquí".

No es la primera vez que Marks, que era niño cuando los nazis invadieron la ciudad de Lodz, habla en contra de las deportaciones. A principios de este mismo mes, escribió un ensayo en el periódico The Sacramento Bee en el que advertía a los estadounidenses sobre las consecuencias de la retórica racista y antiinmigrante: "Nunca imaginé que llegaría el día en que me sentiría obligado a lanzar una advertencia a la gente de mi patria adoptiva sobre un peligro que me resulta demasiado familiar, una amenaza a la democracia y al carácter que define a América", escribió entonces.

Vea también: