ICE rectifica las razones de la detención del joven símbolo de la tortura en Venezuela y podría ser liberado

En menos de 24 horas después de ser arrestado, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Miami emitió un segundo comunicado en el que rectifica que en lugar de dos delitos menores sobre el inmigrante venezolano Marco Coello, solo existe un cargo. Pero siguen sin especificar cuál es.

"Marco Coello tiene un delito menor convicción penal y no salió del país de acuerdo con su visa. Como resultado, violó los términos de su condición de no inmigrante en los Estados Unidos. Como ha declarado el Secretario Kelly, el ICE ya no eximirá a las clases o categorías de extranjeros extraíbles de su posible aplicación. Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto por inmigración, detención y, si se encuentran removibles por orden final, la expulsión de los Estados Unidos", reza la nueva declaración.



Univision Noticias preguntó a la agencia a qué se debe la rectificación: "Fue un error de las computadoras", dijo ICE.

Coello fue detenido ayer miércoles en la mañana cuando acudió a su primera cita de su caso de asilo en las oficinas de ICE en el centro de Miami.