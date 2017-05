"¿Estás ilegalmente?": gracias al video de un pasajero investigan al agente de Metro que hizo esta pregunta

Un agente de policía de Tránsito fue capturado en vídeo mientras preguntaba a un pasajero de la línea ligera Blue de Minneapolis, Minnesota, por su situación migratoria. En la grabación se observa al agente, cuyo nombre no ha transcendido, preguntar a un pasajero por su nombre y su identificación antes de inquirirle “¿Estás aquí ilegalmente?”.

El vídeo fue grabado por el artista local Ricardo Levins Morales, a quien se escucha en la grabación dirigirse al agente y salir en defensa del interrogado: “¿Están autorizados para actuar como policía migratoria?”. “No necesariamente”, responde el agente. “Entonces yo me mantendría al margen, es un territorio muy sensible legalmente, yo no actuaría en representación de otra agencia si no estuviera autorizado por ley para hacerlo”. “Ok”, responde el agente.



La grabación fue subida por Morales a su cuenta de Facebook, donde consiguió más de 350.000 reproducciones y cientos de comentarios en menos de 24 horas. Tras la publicación, el jefe de policía de Tránsito, John Harrington, anunció la puesta en marcha de una investigación sobre el incidente. “No es una práctica de la policía de Tránsito preguntar por el estatus migratorio de nuestros pasajeros”, explicó el metro de Minneapolis en una declaración oficial, y añadió que “nuestros oficiales no han sido entrenados o facultados para actuar como autoridades federales de inmigración”.

Morales explicó en las redes sociales que el video fue grabado el pasado domingo 14 de mayo. En declaraciones al periódico Star Tribune, dijo que empezó a grabar cuando el pasajero interrogado no fue capaz de responder satisfactoriamente cuando el agente le preguntó si había pagado su billete, porque este tipo de situaciones “evolucionan muy rápido”. Sobre la rápida difusión de su video, dijo que era lo que esperaba: “Quería asegurarme de que lo viera gente que puede presionar al Metro”. “Puedes decir que somos una ciudad santuario, es una bonita frase, pero solo tiene sentido si eso afecta al comportamiento de la gente”, añadió.