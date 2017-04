Empleados de una panadería protestan frente a la Torre Trump de NY por riesgo a ser deportados

Los 31 empleados de una panadería neoyorquina protestaron este sábado frente a la Torre Trump en Nueva York para denunciar que serán despedidos y podrían ser deportados si no prueban que trabajan legalmente en el país.

Los manifestantes denuncian que el Departamento de Seguridad Nacional exigió a los trabajadores de Tom Cat Bakery, una panadería artesanal del distrito de Queens, presentar sus documentos de empleo antes del 21 de abril.

Los empleados, muchos de los cuales han trabajado en el conocido establecimiento durante buena parte de los 30 años que lleva en funcionamiento, manifestaron su disconformidad con la política de inmigración de la Administración de Donald Trump.

A su protesta se unieron representantes locales, como la presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, o la abogada pública de Nueva York, Letitia James, quien criticó en su cuenta de Twitter que estas personas "están siendo amenazados tras años de contribuciones" a la comunidad.



I stand in solidarity with the workers of Tom Cat bakery who are being threatened after years of contributions to our community & city pic.twitter.com/RoE45ijxvi

— NYC Public Advocate (@NYCPA) April 8, 2017