Cerca de un 23% de los dreamers que podían renovar DACA no lo hicieron, ¿por qué?

Falta de dinero y de tiempo, algunos de los motivos por los que miles de dreamers no renovaron DACA

Falta de dinero y de tiempo, algunos de los motivos por los que miles de dreamers no renovaron DACA Univision

El 5 de octubre a las 12 am expiraba la última oportunidad para renovar DACA, la orden ejecutiva que permite a jóvenes inmigrantes llegados a EEUU antes de los 16 años obtener un permiso de trabajo. De los cerca de 800,000 beneficiarios de la Acción deferida para los llegados en la infancia (DACA) 154,000 estaban llamados a renovar por última vez y según los últimos datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo hicieron unos 118,000. Es decir, un 23% no renovaron.

El fin de DACA, anunciado por Jeff Sessions el 5 de septiembre, cayó como un jarro de agua fría entre los dreamers, una comunidad que gracias a esta orden ejecutiva podía trabajar y solicitar becas para sus estudios a pesar de ser indocumentados. Entonces, ¿cómo es que cerca de 36,000 renunciaron a este derecho? Las asociaciones apuntan a diferentes razones:



publicidad

1. Dinero

495 dólares: este es el mínimo que cuesta renovar DACA, el precio de la aplicación. A esos 495 hay que sumarle las fotos, el sobre, el correo exprés, lo que puede resultar en otros 100 dólares. Una cifra desorbitada de conseguir en un mes para muchos de los llamados a renovar. Y esto sin pagar abogado. Aunque muchas asociaciones ofrecieron asistencia legal gratuita para rellenar los papeles, Greisa Martínez, directora de abogacía de United We Dream, contó a Univision Noticias que habían sabido de abogados que se aprovechaban de la situación y estaban cobrando "entre 1,500 y 2,000 dólares. Aunque también hay muchos que lo están haciendo gratis, como en nuestras clínicas", en referencia a los centros de asistencia que pusieron en marcha varias asocaciones para asisitir en la renovación de DACA.

A pesar de que no es obligatoria la asistencia legal para rellenar estos papeles, es habitual contar con un abogado "por si tienes miedo o preguntas", dice Martínez.

Las asociaciones, además de proveer de abogados gratis, también recaudaron fondos para financiar la propia renovación, como ha ido explicando durante estos días Iván Ceja, fundador de Undocumedia, en sus redes sociales.

2. Miedo

"Sabemos que ICE está en negociaciones con USCIS para tener más acceso a información", explica Greisa Martínez. Al rellenar los papeles de DACA se precisan datos del solicitante, dirección, huellas dactilares, y datos de familiares. El miedo a que esos datos lleguen a filtrarse a los agentes de migración es otras de las razones que, según las asociaciones y el propio testimonio de los dreamers, algunos decidieron no renovar DACA en esta última oportunidad. "Hay mucho miedo en nuestra comunidad a que Trump tenga las direcciones de nuestras familias. El gobierno está liderado por personas que creen en la supremacía blanca", dice Greisa Martínez.



publicidad

3. Plazo

Un mes exacto. Desde el 5 de septiembre que se anunció el fin de DACA hasta el último plazo para renovar pasó un mes, "un plazo cruel", dice Martínez. Un plazo corto para conseguir el dinero, sí, pero también para siquiera enterarse de que esta oportunidad les tocaba a ellos. "Usualmente llega una carta que avisa de que tienes que renovar DACA, pero esta vez no ha habido notificación por parte del gobierno. Los jóvenes no son todos tan afortunados de estar conectados a internet, de estar informados", explicó la responsable legal de United We Dream.

Es más, según explica Vox en este artículo algunos beneficiarios de DACA recibieron antes del 5 de septiembre un recordatorio de su renovación que les daba 180 días para reaplicar, y les recomendaba hacerlo en los próximos 3 meses. Pero USCIS nunca les mandó una rectificación a estos plazos advirtiendo que si seguían las instrucciones de esa carta se quedarían sin renovar.

Las asociaciones se han encargado durante este mes de convocar actos y reuniones informativas, enviar cartas, extender el mesanje por redes sociales y todos los medios a su alcance.

4. Huracanes

"En Texas se extendió el plazo para pagar taxes a las víctimas de Harvey, deberían hacer lo mismo con DACA", dice Martínez. Con Harvey, con Irma, con María, las asociaciones piden una extensión para las víctimas de huracanes, personas que quedaron aisladas y no se pudieron informar o no pudieron relenar su solicitud o no lograron enviarla a tiempo.



publicidad

El martes anunciaron una excepción para Puerto Rico y las Islas Vírgenes: USCIS aceptará documentación después de este jueves y valorará individualmente cada caso.