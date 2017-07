Caucus hispano rechaza iniciativa de ICE que busca castigar a familias de niños inmigrantes indocumentados

La presidenta del caucus hispano en la Cámara de Representantes, Michelle Lujan Grisham, mostró este sábado su alarma por informes que indican que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzará a imputar con cargos de tráfico humano a familiares de niños inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos.

"Estoy alarmada por los reportes de que el gobierno de Trump está usando una estrategia que penaliza a las víctimas de tráfico humano y sus familiares como una forma para combatirlo", dice un breve comunicado de la representante demócrata por Nuevo México.

"En muchos casos, las familias no tienen otra opción que pagar a traficantes para proteger las vidas de estos niños inocentes y vulnerables. Las fuerzas del orden deberían enfocar sus recursos limitados en perseguir a los coyotes y traficantes de seres humanos y asistitrt a la gente que huye del peligro".



La congresista afirmó que la iniciativa es cruel, inmoral y que va en contra de los valores del país.

Michelle Lujan Grisham agregó en el comunicado escrito que este tipo de medidas son contraproducentes porque no permiten que se establezca una relación de confianza mutua entre las autoridades y el público, lo que en última instancia ayuda a dar con traficantes y coyotes.

"Hay formas más efectivas, inteligentes para combatir a estos actores nefastos que no signifique la detención de miembros de familias inocentes", dice Lujan Grisham y agrega que eso traumatiza a menores y separa a seres queridos.

“Es triste que esta administración esté atacando a padres que solo han estado ofreciendo refugio a sus propios hijos”, dijo este viernes Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN). “El que este país no vea y no reconozca el peligro que corren estos niños, y ataque a sus padres y haga todo lo posible por condenarlos, no es aceptable, no cumple con los valores de este país”.



En un correo electrónico, la Oficina de Inmigración y Aduanas respondió al viernes pasado a Univision Noticias confirmando esta nueva estrategia: “ICE tiene como objetivo interrumpir y desmantelar de extremo a extremo los caminos ilícitos utilizados por organizaciones criminales transnacionales y facilitadores de contrabando humano".

ICE Agregó que están llevando a cabo "una iniciativa de impulso centrada en la identificación y la detención de personas involucradas en operaciones de contrabando ilícito de seres humanos, para incluir a los patrocinadores que han pagado a las organizaciones criminales para introducir a los niños en Estados Unidos”, en referencia directa a las familias.

Los riesgos asociados con el contrabando de niños en los Estados Unidos representan una amenaza humanitaria constante”, agregó, y aseguró que “los patrocinadores que han puesto a los niños directamente en peligro al confiarlos a organizaciones criminales violentas serán responsables por su papel en estas conspiraciones".



El gobierno de Trump dijo además que, de acuerdo con datos obtenidos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “aproximadamente el 90% de todos los niños no acompañados que se encuentran en la frontera suroeste han sido entregados a un miembro de la familia que reside en Estados Unidos”.