44 veces que Donald Trump criminalizó a inmigrantes y refugiados desde que asumió la presidencia

Revisamos los discursos, entrevistas, conferencias de prensa y la cuenta de Twitter del presidente Trump desde que asumió la presidencia en enero. "Asesinos", "criminales", "pandilleros", "violadores", "traficantes", "terroristas" y "la peor gente del mundo" son algunos de los calificativos que usa cuando habla de la inmigración ilegal y del muro fronterizo. Le llevamos la cuenta.



Vamos a sacar a los malos, los criminales, los vendedores de drogas, las pandillas, los pandilleros y líderes de los carteles. Nuestra orden pone fin a la política de capturar y liberar. Requiere a otros países aceptar a sus criminales (...) Los expertos hablan de cómo aplicar las leyes de immigración podría separar a las familias inmigrantes ilegales, pero no hablan de las familias estadounidenses separadas para siempre de sus seres queridos. Como su presidente, no tengo mayor deber que el de proteger la vida de los estadounidenses

Y les digo, estamos viéndolo, toda la situación de inmigración. Lo estamos viendo con un gran corazón. Ahora tenemos criminales aquí. Tenemos gente realmente mala aquí. Esa gente debe estar preocupada porque los vamos a sacar. Los vamos a sacar. Los sacaremos rápido. El general Kelly es... le he dado esa como su prioridad número uno

Hemos dado los primeros pasos de nuestro plan migratorio al ordenar la construcción inmediata de un muro fronterizo, terminar con la 'captura y liberación', acelerar la expulsión de criminales –esto es muy importante para mí– y quiero decir, la expulsión inmediata de criminales extranjeros. Se van a ir rápido. Y finalmente, por fin mano dura con las ciudades santuario (...) la seguridad fronteriza es un problema nacional serio, muy serio

Vamos a tener un escrutinio extremo con la gente que viene a este país, y si creemos que hay un problema ya no les será tan fácil entrar (...) miren, yo amo este país. Ustedes aman este país, no podemos permitir que esto siga pasando. Hemos aceptado a miles de personas (...) no sabemos nada de ellas...así que tenemos gente en este país que va a causar problemas. No vamos a aceptar más. Seremos muy duros y muy vigilantes (...) miren, un muro es necesario. No es sólo política, de alguna forma es bueno para el corazón de la nación porque la gente quiere protección. Y un muro protege

Estas son algunas de las acciones ejecutivas que he firmado en los últimos días: una orden para comenzar de inmediato el muro fronterizo y aplicar mano dura con las ciudades santuario. No son seguras, tenemos que solucionar esa horrible situación...

El pronunciamiento conjunto del excandidato presidencial John McCain y Lindsey Graham es equivocado, ellos son tristemente débiles con la inmigración. Los dos senadores deberían enfocar sus energías en ISIS, en inmigración ilegal y seguridad fronteriza, en vez de estar queriendo siempre comenzar la III Guerra Mundial

No hay nada agradable en buscar terroristas antes de que puedan entrar a nuestro país. Esto fue una gran parte de mi campaña. ¡Estudien el mundo! Si un veto se anunciara con una semana de anticipación, los 'malos' se apresurarían a venir a nuestro país en esa semana. ¡Hay muchos chicos 'malos' ahí afuera!

Todos están discutiendo si es o no un VETO. Llámenlo como quieran, ¡Se trata de mantener a la gente mala (con malas intenciones) fuera de nuestro país!

Nuestra nación tiene el sistema de inmigración más generoso del mundo (...) necesitamos seguridad. Están aquellos que buscan entrar a nuestro país con el objetivo de propagar violencia y oprimir a otros basados en su fe o su estilo de vida. No es correcto

Amo a Australia como país, pero tenemos un problema, por la razón que sea, el presidente Obama dijo que posiblemente aceptaría a más de mil inmigrantes ilegales que estaban en prisión y los traerían para acogerlos en este país. Yo dije ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo?

Nunca olvidaré que mi responsabilidad es mantenerlos –a ustedes los estadounidenses– libres y a salvo. Por eso, la semana pasada firmé una orden ejecutiva para mantener a los terroristas fuera de nuestro país. La orden ejecutiva establece un proceso para desarrollar nuevos mecanismos de escrutinio, y asegurarnos de que quienes vienen a Estados Unidos aman y apoyan a nuestra gente

¡Debemos mantener 'la maldad' fuera de nuestro país!

Interesante que ciertos países del Medio Oriente están de acuerdo con el veto. Ellos saben que si a cierta gente se le permite entrar es muerte y destrucción

Porque el veto fue levantado por un juez, mucha gente mala y peligrosa está entrando a nuestro país. Una decisión terrible

El juez abre nuestro país a potenciales terroristas y a otros que no tienen nuestros mejores intereses en el corazón. ¡La gente mala está muy feliz!

No puedo creer que un juez pondría a nuestro país en tal riesgo. Si algo pasa cúlpenlo a él y al sistema judicial. Gente entrando. ¡Mal! He instruido a Seguridad Nacional para que revise con MUCHO CUIDADO a la gente que viene a nuestro país. Las cortes están haciendo el trabajo muy difícil

Venceremos al terrorismo radical islámico, y no lo dejaremos echar raíces en nuestro país. No lo permitiremos. Han visto que lo que ha ocurrido en los últimos días. Necesitamos programas fuertes para que la gente que nos ama y quiere amar nuestro país y terminan amando nuestro país puedan entrar, no la gente que quiere destruirnos o destruir nuestro país

Nos comprometimos a asegurar nuestras fronteras para reducir el crimen, las drogas ilegales, el tráfico de personas, especialmente en los condados fronterizos (...) vamos a ser muy duros con el crimen (...) seremos muy fuertes en la frontera. No tenemos opción. Y vamos a construir un muro

Cualquiera entendería esto. Suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o restringir la entrada de extranjeros (...) pienso que es un día triste. Pienso que nuestra seguridad está en riesgo hoy. Y estará en riesgo hasta el día en que tengamos derecho y consigamos lo que tenemos derecho como ciudadanos de este país (...) tantas vidas y tantas personas han sido cortadas. Tanto potencial marginado. Y tantos sueños han sido destruidos y rotos, totalmente rotos. Es tiempo de detener la entrada de drogas al país

Mi administración está comprometida con su seguridad, por eso continuaremos luchando para tomar todas las acciones legales necesarias para evitar que terroristas y peligrosos extremistas radicales entren a nuestro país. No permitiremos que pongan nuestro generoso sistema de inmigración en contra nuestra, como una herramienta para el terrorismo y gente verdaderamente mala. Debemos dar pasos decididos hoy para asegurar que estaremos seguros mañana

¡Nuestro sistema legal está quebrado! '77% de los refugiados permitidos en EEUU desde la suspensión de viajes provienen de siete países sospechosos' (WT) ¡MUY PELIGROSO!

La mano dura con los criminales ilegales es simplemente mantener mi promesa de campaña. ¡Pandilleros, vendedores de droga y otros están siendo expulsados!

Ordenamos mano dura con las ciudades santuario que se rehusan a cumplir con la Ley federal y albergan criminales extranjeros, y ordenamos terminar con la política de capturar y liberar en la frontera. No más liberación, no importa quien seas, liberación. Hemos iniciado un esfuerzo nacional para expulsar extranjeros criminales, pandilleros, vendedores de droga, y otros que son un riesgo para la seguridad pública. Estamos salvando vidas estadounidenses todos los días. El sistema judicial no lo ha hecho fácil para nosotros. Incluso creamos una nueva oficina en el Departamento de Seguridad dedicada a las víctimas estadounidenses olvidadas de la violencia inmigrante ilegal, que son muchas

Ustedes quieren que apliquemos las leyes de inmigración y defendamos nuestras fronteras (...) Vamos a tener fronteras fuertes de nuevo, y lo digo en serio. Lo han visto en televisión. Lo han visto en televisión. El general Kelly, ahora secretario Kelly, está haciendo el trabajo. Ustedes lo ven. Los pandilleros, gente mala, mala. Lo dije el primer día, y están saliendo. O los estamos poniendo en prisión, pero a la mayoría, sáquenlos de aquí. Llévenlos de vuelta al sitio de donde vinieron (...) hemos tomado acciones históricas para asegurar la frontera Sur y he ordenado la construcción de un gran muro fronterizo, que comenzará muy pronto

Al detener el flujo de inmigración ilegal, ahorraremos incontables dólares de impuestos (...) también salvaremos incontables vidas estadounidenses. Mientras hablamos hoy, oficiales de inmigración están atrapando a los pandilleros, los vendedores drogas y los criminales extranjeros, y los están sacando de este país de inmediato. No les permitiremos regresar. No regresarán, amigos. Si lo hacen, van a tener problemas más grandes de los que alguna vez soñaron. Ah, vamos a construir un muro, no se preocupen. Vamos a construir el muro

Este presupuesto cumple con mi promesa de enfocarnos en mantener a Estados Unidos seguro, de mantener fuera a los terroristas, a los criminales y poner a los criminales violentos tras las rejas, o sacarlos de nuestro país del todo (...) estamos sacando de nuestro país a unas fichas muy malas – capos de la droga, pandilleros, líderes de pandillas, asesinos – los estamos sacando. En eso estamos enfocados

Y debemos apoyar a las víctimas del crimen. He ordenado al Departamento de Seguridad Nacional crear una oficina al servicio de las víctimas estadounidenses. La oficina se llama VOICE: Victims Of Immigration Crime Engagement. Les estamos dando voz a aquellos que han sido ignorados por los medios, y silenciados por intereses especiales

Pronto comenzaremos la construcción de un gran muro en nuestra frontera Sur. Comenzará antes de lo planeado, y una vez terminado será un arma muy efectiva contra las drogas y el crimen. Mientras hablamos, estamos expulsando pandilleros, vendedores de drogas y criminales que amenazan nuestras comunidades y depredan a nuestros ciudadanos. Los malos se están yendo mientras hablamos esta noche, tal como lo prometí

Recuerden esto, en la frontera y a lo largo de nuestro país, estamos sacando a los malos, la gente mala, pandilleros, capos de la droga, en algunos casos, asesinos

Durante la campaña, mientras viajaba por el país, conocía muchas familias estadounidenses cuyos seres queridos fueron asesinados violenta y cruelmente por inmigrantes ilegales, porque nuestro gobierno se negó a aplicar las leyes que ya teníamos. Mientras hablamos, estamos capturando a los vendedores de drogas, ladrones, pillos, pandilleros, asesinos y criminales que predan a nuestros ciudadanos. Uno a uno (...) están siendo arrojados fuera de nuestro país, están siendo arrojados en las prisiones, y no les permitiremos regresar

Pero, para ser una nación rica, también debemos ser una nación segura. Por eso estoy cumpliendo mi promesa de asegurar, proteger y defender las fronteras de Estados Unidos. Vamos a construir –es correcto– un gran, gran muro fronterizo (...) Durante la campaña, cuando viajaba por este gran país, conocí muchas familias estadounidenses cuyos seres queridos –hijos e hijas, esposos y esposas– fueron asesinados cruelmente por inmigrantes ilegales. Increible, increible

Me refería a migraciones en particular, sabes –sirios, toda la migración (...) Yo creo que no podemos traer gente si no tenemos idea de quienes son, de donde vienen (...) Ya perdimos el World Trade Center, ya perdimos el Pentág –sabes, tuvimos un avión que terminó en el Pentágono, etc

Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir seguros y en paz. Trabajaremos cada día para sacar de sus comunidades a pandilleros, vendedores de drogas y criminales violentos, ya estamos haciéndolo. Los están sacando muy rápido. De hecho, el general Kelly, como saben, ha hecho un trabajo fantástico en la frontera. 61% menos desde la inauguración. 61% menos de gente entrando, es un número tremendo. Mi mayor deber como presidente es la seguridad de nuestra gente y de nuestra nación

Durante mi campaña prometí actuar para evitar que sigan llegando drogas a nuestro país. Y quiero agradecer al secretario Kelly; él ha hecho un trabajo asombroso. 61% menos en la frontera en este momento, en términos de gente y drogas interceptadas. Tomará tiempo, hay gran cooperación con México y otros

Vamos a tener un muro, vamos a tener una frontera. Tenemos que parar las drogas que llegan al país (...) Pero (México) es un país por cuya gente tengo mucho respeto. Yo amo a la gente

¿Vieron lo que pasó?; 61% menos de gente entrando. Muy, muy bajo en términos de drogas entrando a nuestro país y envenenando a nuestra juventud. Muy bajo. El general Kelly ha hecho un gran trabajo

La seguridad comienza en la frontera (...) el mes pasado vimos una reducción del 64% en inmigración ilegal en nuestra frontera Sur. Al mismo tiempo estamos tomando medidas en todo el país para sacar de nuestra sociedad a peligrosos criminales extranjeros, y ellos se van

Las débiles políticas de inmigración de la administración Obama permitieron que se formaran las malas pandillas MS 13 en ciudades de EEUU. ¡Vamos a sacarlas rápido!

Hemos sacado de este país a criminales tremendos. Estoy hablando de inmigrantes ilegales que estaban aquí, que cometieron crímenes tremendos, que asesinaron y violaron personas, cosas horribles han pasado. Se están largando o están yendo a prisión. Tantos pueblos y ciudades me agradecen porque nos deshicimos de un peligro que ustedes no creerían

Los demócratas no quieren dinero del presupuesto para el muro fronterizo, pese al hecho de que detendrá las drogas y a los muy malos pandilleros de la MS 13

Estamos poniendo la MS-13 en prisión y sacándolos de nuestro país (...) estamos expulsando a los criminales de nuestro país y lo estamos haciendo en números récord, y esa es la gente que perseguimos. No perseguimos Dreamers, vamos por los criminales (...) Tenemos 73% menos en la frontera, estamos limpiando ciudades y pueblos de criminales duros, la peor gente en la tierra, gente que viola y mata mujeres, gente que asesina personas sólo por diversión

¡El muro es una herramienta muy importante para detener la entrada de drogas a este país y el envenenamiento de nuestra juventud (y muchos otros)! ¡Si no se construye el muro, que sí será, la situacion de las drogas nunca se solucionará de la forma que debería ser! #BuildTheWall

No dejen que los medios falsos les digan que cambié de parecer sobre el MURO. Será construido y ayudará a detener las drogas, el tráfico de personas, etc