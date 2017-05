"Vuelve a tu país, jodido inmigrante": más ataques antiinmigrantes y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

Los incidentes de odio contra musulmanes en Estados Unidos aumentaron un 57%, en comparación al año pasado, según un informe del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas. " Trump ha prometido y cumplido su promesa de prohibir a los musulmanes", aseguró Nihad Awad, director ejecutivo de CAI en la cuenta de Facebook. Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que trata de documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.

Incendian cuatro vehículos de miembros del Centro Judío Chabad de Las Vegas





Bomberos de Las Vegas, Nevada, dijeron que varios vehículos en el estacionamiento del Centro Judío Chabad fueron incendiados el lunes por la noche. Además, le aseguraron a Jpost que tres coches sufrieron daños en el incidente, y al menos uno quedó pulverizado.

Un reportero de Fox News en Las Vegas informó que la policía arrestó a un sospechoso y estaba investigando material de seguridad para obtener más información sobre los autores.

El reportero de NBC News3, Gerard Ramalho, publicó en su cuenta de twitter: "Escena del crimen. Detectives investigando posible crimen de odio en # LasVegas. Coche incendiado durante la noche"



Crime Scene Detectives investigating possible hate crime at #LasVegas Chabad Synagogue. Car set on fire during evening service. @News3LV pic.twitter.com/AEqnq953ZX — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) May 9, 2017

"Desafortunadamente, a lo largo de los miles de años de historia judía, hemos sido blanco de múltiples ataques", dijo el Rabino Levi Harlig a NBC News 3. " Dios está con nosotros y nos protege".

¿Has sido víctima de un incidente de odio? Cuéntanos aquí tu historia.





Pintan esvástica en monumento de Ana Frank

El Centro de Derechos Humanos de Wassmuth le notificó a la policía el miércoles por la mañana que encontraron una esvástica en el Monumento a los Derechos Humanos de Ana Frank en Boise, Idaho.



Ana Frank Katherine Jones kjones@idahostatesman.com

El miércoles, la sinagoga Ahavath Beth Israel de Boise publicó una declaración, a la que tuvo accesso idahostatesman, condenando la destrucción del monumento a Ana Frank. " Las palabras destinadas a degradar y atacar tanto a las comunidades afroamericanas como judías no tienen lugar en Boise, una ciudad que tiene una larga historia de ser un hogar acogedor para tantos grupos religiosos y étnicos", dice el comunicado. "Como comunidad, debemos hacer frente a tal odio y hacerles saber que abrazamos nuestra diversidad".

El martes por la mañana había aparecido un mensaje racial declarando que " los negros no son humanos". Esta etiqueta estaba escrita en una tablilla de mármol, justo debajo del primer párrafo grabado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como también lo identifico idahostatesman, en el Centro de Derechos humanos de Wassmuth.



Incidente de odio Katherine Jones

El monumento conmemorativo en Boise fue dedicado en 2002 después de un esfuerzo de recaudación de fondos que recibió dinero de una amplia gama de donantes, incluyendo escolares y filántropos bien conocidos.

Las etiquetas de Graffiti han sido limpiadas del Memorial de Derechos Humanos de Anne Frank de Boise, pero la eliminación causó daños a las tablas de mármol. Las letras grabadas son demasiado oscuras para ser re-entintadas y las tabletas tendrán que ser reemplazadas, según confirmó el Centro de Derechos Humanos de Wassmuth.

Aparece un lazo colgado en la Escuela Intermedia Crofton, Maryland





Sospechoso número 1 y 2 Police

Una soga colgada fuera de la Escuela Intermedia Crofton fue hallada por un maestro, en el exterior del edificio, a las 11 de la mañana del día del jueves. Un guardia de la escuela inmediatamente tomó el objeto y llamó a la policía, segun la versión que obtuvo PATCH. Mientras tanto, la policía del condado de Anne Arundel ha publicado imágenes de vigilancia de dos sospechosos varones que subieron al techo del edificio para colgar el lazo, un símbolo de la lucha racial y la violencia.

La directora Nuria Miller dijo en una carta a los padres que el "incidente es claramente inquietante en muchos niveles. No podemos ignorar el mensaje intolerante que este acto transmite ".

El portavoz de la policía, el teniente Ryan Frashure, dijo a Patch que no se dejó ninguna nota con el lazo y que la policía sigue tratando de determinar el motivo exacto de los sospechosos. Pero la policía " obviamente conoce el poderoso significado visual que está asociado con un lazo", dijo Frashure. "Tomamos este incidente muy en serio y cuando estos sospechosos son identificados, examinaremos todas las opciones al presentar cargos".



Un hombre vandalizó y robó a dos iglesias en el suburbio oeste de Wheaton, Illinois





Michael D. Leathe Michael D. Leathe | Wheaton police

Michael D. Leathe vandalizó, el martes, la Iglesia Episcopal de la Trinidad en 130 N. West St y robó y vandalizó la Iglesia Metodista Unida de Aldersgate en 1753 S. Blanchard, según el reporte al que accedió Chicago SunTimes, del Jefe de Policía de Wheaton, William Murphy.

Leathe, de 36 años, fue acusado de robo, vandalismo institucional y de cometer un crimen de odio, dijo Murphy. La investigación determinó que las iglesias fueron específicamente buscadas por Leathe. Actualmente está detenido en la cárcel del condado de DuPage con un bono de $ 20,000.

Crimen de odio en la estación de SF BART, California





Un hombre fue atacado en una estación del BART de San Francisco, el lunes por la noche, por un sospechoso que llevaba puesto un uniforme de seguridad. Además de los golpes, le gritó insultos homófobos, según le confirmaron las autoridades a Sfgate.



BART station GettyImages

La víctima, cuyo nombre no fue publicado, estaba de pie en la plataforma del tren cuando el hombre se acercó a él, le gritó insultos homófobos y le dio un puñetazo en la cara, le dijo la policía al medio de comunicación.

Cuando la víctima fue al puesto de agente de la estación para denunciar el crimen, el sospechoso huyó en un tren de Pittsburg / Bay Point. La policía detuvo el tren en la estación BART de MacArthur en Oakland, pero no pudo encontrar un atacante. El sospechoso fue descrito como 5-pies-8, 135 libras y llevaba un uniforme de seguridad negro con una insignia de plata en el lado derecho.

"Donald Trump te parará": un hombre agrede verbalmente a una familia de origen árabe en una playa de Texas





Un video recoge una presunta agresión verbal racista contra una familia de origen árabe. El clip muestra al agresor, que aparece con un vaso en la mano, insultando a otro hombre en una playa de Texas, donde le grita "jodido musulmán" y le dirige comentarios sobre la ley sharia. También se ve cómo se agarra repetidamente los genitales y se le oye decir: "ISIS no significa nada para mí", "Donald Trump te parará" y "Mi país es el más grande del maldito mundo".



El incidente tuvo lugar en una playa pública cercana el hotel South Padre Pearl, donde se alojaban todos los involucrados. Fue recogido en video por una de las personas que acompañaba a la víctima, que lo subió a YouTube.

Según escribió la mujer, identificada como Noria Alward, de origen yemení, presuntamente su padre fue abordado por dos mujeres que también estaban en la playa. "Las mujeres le pidieron que las ayudara a hablar con un desconocido que las acosaba", escribió la mujer que subió el video. "Todo lo que mi padre le dijo al chico era 'por favor disfruta tu tiempo y diviértete y deja que todos los demás disfruten su tiempo'".

El hotel confirmó a Univision Noticias el episodio. La policía terminó arrestando al hombre.

Maestra suplente es despedida por arrancar el hijab de una estudiante

Oghenetega Edah, maestra sustituta de la Escuela Bennington, reprendió el martes a una menor de ocho años por sentarse en la silla de ella. Luego de varios minutos, según reportó The New York Post, la mujer de 33 años decidió quitarle el velo. El Departamento de Educación dijo que el hecho que tuvo lugar en el Bronx, Nueva York, no tiene justificación y que la maestra fue despedida después que se dio a conocer el incidente.



"Este supuesto comportamiento es completamente inaceptable", dijo un comunicado de Michael Aciman, portavoz del Departamento de Educación. " La maestra fue expulsada de la escuela inmediatamente".

"Es una locura", dijo Yvarie Ortiz, de 33 años, a The New York Post. " Siento que los maestros deben controlar su ira un poco más. Por eso están ahí. Para enseñar y ser tranquilo. Se supone que son pacientes. Ese es tu trabajo."

"Vuelve a tu país, jodido inmigrante": nueva agresión antiinmigrante, esta vez en Nueva Jersey

Un trabajador de una camioneta de cigarrillos electrónicos apareció, el martes, en un video dirigiendo insultos racistas a una persona (que no aparece en el clip) en una calle Hoboken, en Nueva Jersey: "Vuelve a tu país, jodido inmigrante", grita dirigiéndose hacia el lugar desde el que se está grabando el video, junto a un vehículo cercano. "Mueve tu mierda, immi" (abreviación de inmigrante). Después se le observa metiéndose en su tienda móvil diciendo "¡Trump, nigger!".



"Esto le ha pasado a un amigo de mi padre hoy", escribió en Facebook el usuario Alan Slaughter. Slaughter subió el video del incidente a la red social, donde se viralizó rápidamente. En la grabación también se oye hablar a una muer en español: "No le ponga más cuidado, déjelo, déjelo".

También la cadena a la que pertenece el trabajador, 9th Cloud Vape, ha pedido disculpas en su cuenta de Facebook: "Lamentamos admitir que insultos raciales fueron pronunciados por un miembro de nuestro equipo.

Pintan insultos raciales en peluquería de Blue Springs, Misuri

James Price, propietario de Turn-N-Headz Barber Shop en Kansas City, encontró insultos raciales pintados en sus ventanas el miércoles por la mañana. Entre lo que se leí había puntado un: “ Muere negro”.



Peluquería vandalizada kansascity

Price le aseguró a The kansas city Star que lleva trabajando en ese lugar ocho años y jamás le había ocurrido algo parecido. " Luego de sufrir algo como esto, no te da ganas de volver a trabajar".

