Una latina recibe un disparo de aire comprimido en Queens y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

Los incidentes de odio no se detienen en Estados Unidos. Racismo, intimidación y violencia figuraron en los titulares de medios nacionales esta semana: Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que trata de documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí .

Un evento contra "ilegales sucios" en Florida

La policía de la Universidad Central de Florida (UCF) está investigando un evento dirigido a identificar a los inmigrantes ilegales a través de las redes sociales. La página de Facebook del evento dice que los organizadores, que forman parte de un grupo "subterráneo" en la escuela, proporcionarán un tutorial en profundidad para enseñar a la gente cómo encontrar y reportar en línea a inmigrantes ilegales con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias.



Students at the UCF are organizing an incredibly racist and xenophobic event. @UCF - please ensure the safety of your undocumented students. pic.twitter.com/4Yvazon9Di — Alexis Isabel (@lexi4prez) March 29, 2017



"Ayuda a los ilegales sucios a cumplir su destino a manos de La Migra", dice la página del evento según el diario Orlando Sentinel. Binyomin Akiva Grega, miembro latino de un grupo de Facebook llamado "UCF Underground", dijo que el evento era sólo una broma. Sin embargo, la portavoz policial de la UCF, Courtney Gilmartin, dijo que la universidad está investigando el evento y también alertó a la oficina del sheriff del condado de Orange.



Una hispana recibe una bala de aire comprimido e insultos "antilatinos"

Mientras caminaba por una acera de Queens, una mujer recibió un disparo de un arma de aire que fue disparado por un grupo de hombres que iban en un carro. Al mismo tiempo que se cometía este incidente de odio, los hombres se reían y gritaban insultos "antilatinos", según la policía.

La mujer, una inmigrante procedente de Bolivia, estaba cruzando una calle cerca de Eliot Avenue y 69th Street en Middle Village el martes cuando un sedán blanco se acercó a su lado. La víctima recibió el impacto de bala en su mejilla y según lo que le dijo a NBC 4 New York, necesitará una cirugía plástica para extraer la goma de su cara.



Anti-Latinos Nbcnewyork

Un hombre rompe el vidrio de una mezquita de Colorado

El Centro Islámico de Fort Collins dijo que el video de vigilancia capturó el incidente alrededor de las 4:00 am del domingo pasado. "Un joven rompió la puerta trasera infligiendo un poco de daño y lanzó una Biblia en la sala de oración", escribió el centro en su página de Facebook.



I'm at the Islamic Center, which was vandalized early this morning. Windows are shattered, furniture overturned. Someone threw in a bible. pic.twitter.com/AjrS56XJ05 — Cassa Niedringhaus (@CassaMN) March 26, 2017



"No toleraremos actos de odio en nuestra comunidad y espero que este arresto envíe ese mensaje fuerte y claro", dijo el jefe de policía John Hutto en un comunicado. "Mientras el edificio puede ser reparado, este incidente causó un daño más profundo que no desaparecerá. Insto a todos nuestros ciudadanos a seguir mostrando el tipo de apoyo y aceptación".



El letrero racista convertido en un reclamo proinmigrantes en Wisconsin





Go back mexican Univision

Alejandro de la Peña, dueño de una cafetería, abrió su tienda el 20 de marzo y encontró un letrero con un mensaje que decía: “Regresa, mexicano”. Este episodio provocó una respuesta de los habitantes del pueblo de Pepín, en Wisconsin, que se unieron para defender al dueño del café y buscar que el lugar se decrete como un lugar que da la bienvenida a todos. “Para combatir este tipo de comportamientos creo que necesitamos educar y generar conciencia. Las comunidades deben apoyar a las personas que están siendo acosadas”, aseguró Peña, dueño del café.

Hombre amenaza con matar a pareja iraní en el metro de Nueva York

Mahsa Mehrdad y Masih Rahmati, una pareja iraní que viajaban el sábado por la noche a Manhattan, recibieron varias amenazas por parte de un hombre que empezó a gritarles que "volvieran a su país".



En el video, se puede escuchar al hombre declarando que "Donald Trump está en la casa", antes de decirle a la pareja: "Los mataré a los tres a la vez". (Rahmati especula que un tercer hombre que estaba sentado en las cercanías participó en la amenaza).

"F *ck terrorista": la casa de un refugiado iraní, vandalizada

Hasel Afshar, de 33 años, después de tomar unas vacaciones de tres días regresó a su casa en Troutdale, Oregon, para encontrarla vandalizada y llena de pintadas con insultos racistas. "Terrorista", "musulmán" y "fuera de Estados Unidos" fueron algunos de los mensajes pintados en rojo en las paredes e incluso en la estantería de su casa. También encontró una carta amenazante.

"Si te veo aquí el próximo mes, te dispararé y quemaré tu casa", decía la nota, según Outlook, un periódico local de Oregón. En 2010, Afshar huyó de la persecución religiosa en Irán. Pero después de este incidente en los Estados Unidos ha decidido que se marchará del país: "No voy a sentarme aquí y esperar a que alguien me dispare".



House of Iranian living in Oregon was vandalized by someone who apparently had to spell out their own identity on his walls: "terrorist". pic.twitter.com/np4qMRBDjw — Widad (@WidadIndie) March 30, 2017



