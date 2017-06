Una iglesia hispana vandalizada por tercera vez en un mes y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

En la segunda semana de junio, el medio de comunicación BuzzFeed publicó un reporte donde muestra un alza en el número de niños americanos que han estado citando a Trump para intimidar a sus compañeros de clase. El documento revisó 50 informes de intimidación escolar desde la elección de Trump y encontró que los niños de todo el país están usando las mismas frases de Trump para burlarse de sus compañeros de clase. Si el presidente puede decir esas cosas, ¿por qué yo no?, es el argumento.

Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que busca documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.



publicidad

"No me siento al lado de monos"

El padre de una niña negra de 12 años le comentó a Dallas News que la escuela James Tippit Middle, en Georgetown, Texas, no ha disciplinado apropiadamente a otros estudiantes que llamaron a su hija mono, le dijeron esclava y han fingido azotarla, desde los últimos tres meses.



Escuela James Tippit Middle Google Map street view

El padre de la niña, el abogado de derechos civiles Robert Ranco, le dijo al diario que la escuela no suspendió a ninguno de los estudiantes involucrados ni se refirió a ninguno de los incidentes como intimidación.

En marzo, una niña siguió a la hija de Ranco alrededor de una cancha de tenis, sostuvo un pedazo de basura y fingió que era un látigo, diciéndole: " ¡Tú eres mi esclava ahora!". El mismo mes, la hija de Ranco señaló a un muchacho que había iniciado una disputa en la cafetería, le dijo: " ¿No vas a tomar la palabra de una persona NEGRA por la palabra de una persona BLANCA, ¿verdad?"

La escuela dijo que otro incidente siguió a finales de mayo, cuando la misma niña del látigo le preguntó a un compañero por qué no se sentaba a lo que respondió - Porque no me siento junto a los monos -y se alejó de la hija de Ranco.



publicidad

El informe de la escuela no especificó qué clase de disciplina enfrentaron los estudiantes pero dijo que recibieron "reenseñanza adicional".

Circulan fotografía de una estudiante de secundaria con un lazo alrededor de su cuello

Una foto de la estudiante Aina Shola Adewunmi con una soga en su cuello circula en la escuela secundaria de Pacific Palisades en Los Ángeles, California. Sin embargo, tras tres meses, la alumna de segundo año se atrevio a hablar y le confesó a KTLA5, que en la escuela hay un clima hostil para los estudiantes que son minorías.



Racismo contra estudiante de secundaria KTLA5

No pasó mucho tiempo después de que la joven de 15 años llegara al campus para que un grupo de estudiantes comenzara a usar insultos raciales en referencia a ella, dijo Adewunmi.

" Ellos estaban usando la palabra negra", dijo.

Un grupo de chicos, el 23 de mayo, utilizaron una foto de ella, la modificaron añadiéndole un lazo al cuello y la compartieron por mensaje de texto en un chat en grupo. Ella le dijo a a KTLA5 que su respuesta fue " más repugnancia que tristeza, porque todo el mundo sabe que hay gente ignorante en el mundo, y vas a encontrarlos en cualquier momento".

En una declaración a KTLA, la directora Pam Magee dijo que los muchachos involucrados han sido excluidos del campus por lo menos el resto del año escolar, pero no pudieron discutir más detalles disciplinarios, citando leyes de privacidad.



No es la primera vez que hay un incidente de odio en esta institución, el año pasado, el graffiti que hizo referencia a Ku Klux Klan, judíos, afroamericanos y personas LGBT se encontró esparcido por toda la escuela, lo que provocó una protesta de la comunidad. Dos estudiantes fueron finalmente arrestados en relación con el vandalismo, según Los Angeles Times.

Anuncios antiinmigrante contra las ciudades santuario

La organización Californians for Population Stabilization (Californianos por la Estabilización Poblacional), en la lista de los grupos antiinmigrantes del Southern Poverty Law Center, lanzó este fin de semana anuncios televisivos en San Diego, California, que mencionan tres muertes atribuidas a indocumentados para oponerse a las ciudades santuarios.



publicidad

“Imagina que Kate hubiera sido tu hija; que Jamiel o Drew tus hijos”, dice en una versión del anuncio Don Rosenberg, cuyo hijo Drew murió tras ser atropellado por un indocumentado en 2010. Los otros fallecidos mencionados son Kate Steinle, asesinada de un tiro en la espalda en 2015 por un hombre que había sido deportado cinco veces y Jamiel Shaw, muerto a tiros por un pandillero sin papeles en 2008.



“Este es el último intento vergonzoso de CAPS de explotar las emociones de las personas que han perdido a sus seres queridos en incidentes desafortunados, para avanzar en una agenda anti-inmigrante que alimenta el odio, la intolerancia y el malentendido”, dijo Pedro Ríos, director del programa US-Mexico Border del Comité de Amigos Americanos.

Musulmanes consternados por un cartel islamófobo en Indianápolis

Una valla en el lado este de Indianápolis, en Indiana, capta desde el cinco de junio la atención de todos los conductores, en especial el de los musulmanes locales: en ella se describe al hombre musulmán "perfecto" como alguien que se casa con una niña de 6 años, es un violador, tortura y mata a los no creyentes y tiene 13 esposas.



Incidente de odio contra la comunidad musulmana Fox 59

Los opositores le aseguraron a Fox 59 que la cartelera está destinada a menospreciar la fe musulmana y su profeta principal, Muhammad. La valla publicitaria se puede ver desde los carriles hacia el sur de I-465 cerca de la salida de Washington Street.

No hay ningún nombre de empresa responsable de la publicación de esta valla, pero si se llega a googlear la palabra "Truthophobes", que se ve en la parte inferior de la cartelera, se puede encontrar una gama de sitios web de mensajes anti-musulmanes.

La Alianza Musulmana de Indiana dice que planea recaudar dinero para poner su propia valla publicitaria cerca para difundir un mensaje de paz y bondad.

Una iglesia hispana vandalizada por tercera vez en el mes

La iglesia hispana Piedra Angular de Tulsa, Oklahoma, fue vandalizada el pasado 7 de junio. La policía le dijo que el templo se habían pintado obscenidades con spray durante toda la noche.



Vandalizan iglesia Piedra Angular David Maris

El pastor José Alfonso aseguró que las obsenidades contaminaron su lugar de culto, y ahora la iglesia está en proceso de limpieza.

Esta es la tercera vez en un mes que esta iglesia ha sido víctima de vándalos. Hace una semana, la furgoneta de la iglesia también sufrió desperfectos.

"Tratamos de ayudar a la comunidad, a la comunidad latina, y también tenemos un montón de parejas birraciales que vienen aquí y adoran a Dios", dijo Alfonso. "Las manos de los que construyeron esta iglesia, ahora trabajan para lavar el odio. Y aunque este crimen es dañino, la iglesia no está guardando rencor".

" Yo diría que la lección es que de la misma manera que Jesucristo nos perdonó, tenemos que perdonar", dijo Alfonso.



publicidad

Niño le da una lección de tolerancia a un grupo de antiinmigrantes que lo insulta

"Te lavaron el cerebro… No tienes ideas… No tienes sentido común", le increpó un activista antiinmigrante con tono agresivo a Joseph Moreno, de 12 años, mientras lo grababa con su celular.

Ante la provocación, en lugar de dejarse llevar por la acalorada discusión y responder de forma desafiante, el niño escuchaba atento y con la serenidad de un adulto respondía con argumentos que recordaban el discurso en defensa de los indocumentados que hace unos minutos había pronunciado adentro, en el Cabildo de Huntington Park,

California.



Niño hispano da lección de tolerancia y enfrenta a activista antiinmigrante que lo insulta en California Univision 0 Compartir

"Yo tengo sentido común", contestó tocándose la sien. "Entonces, ¿soy un racista?", le insistía el hombre, cubierto con una bandera estadounidense, a Joseph.

"Tú no eres un racista, pero el hombre por el que votaste…" , dijo el menor refiriéndose al presidente Donald Trump. "Él ha llamado a los mexicanos violadores, vendedores de droga", agregó el niño en medio del acalorado debate la noche del martes, justo en una de las ciudades con mayor población hispana de Estados Unidos.

Joseph contó a Univision Noticias que su activismo surgió cuando cumplió 7 años y su tía Jashin lo llevó a un evento en contra del maltrato a los animales en Santa Mónica, California. "Me dolió el corazón porque me encantan los animales. No sé qué pasó, pero nació algo en mí para ayudar a los que no pueden hablaro no se pueden defender solos", explicó.



publicidad

"Váyanse, si no les gusta este país"

El lunes por la noche, unas jóvenes musulmanas habían terminado de cenar en el restaurante Pepe's Mexican localizado en Hickory Hills, suburbio ubicado a unas 21 millas al suroeste de Chicago, y cuando se disponían a retirarse del lugar escucharon cómo un hombre mayor hizo un comentario sobre un "camello”.





El padre de una de las adolescentes compartió un mensaje en Facebook en el que narraba que el comensal le dijo a una de las chicas que “era ‘tan gorda’ que rompería la espalda de un camello’”.

"Pepe's Incorporated y toda nuestra familia de franquicias ofrecen nuestras sinceras disculpas a las mujeres que fueron molestadas e insultadas por otro cliente en uno de nuestros restaurantes el lunes por la noche ", dijo el presidente de la empresa en un comunicado al que tuvo acceso Univision Noticias.

"Envíenlos a su jodido país": una mujer agrede verbalmente a una familia de hispanos

Una mujer agredió verbalmente a una familia de hispanos que hacían cola para pagar en una tienda de Sears en Nueva Jersey, según un video que recoge un nuevo episodio de carácter antiinmigrante. En el clip del incidente, que fue publicado el 7 de junio, se oye decir a la mujer frases como "Mándenlos a su jodido país". Su acompañante también grita: "Vamos a drenar el pantano", haciendo referencia a una de las frases más repetidas por Donald Trump durante la campaña.



“Envíenlos de nuevo a su maldito país”: Una mujer agrede verbalmente a una familia hispana en Sears Univision 0 Compartir

Los tres miembros de la familia hispana estaban utilizando cupones de descuento para pagar tres compras distintas, lo cual enfureció a la mujer, que parecía tener prisa, explica a Univision Noticias Simoni Lovano, que se encontraba en ese momento en esta tienda Sears de New Brunswick y que grabó el video para compartirlo en redes sociales.

"Ella comenzó a enojarse y yo tuve la sensación de que tenía que grabar para asegurarme de que quedaba documentado", dice Sovano, que se encontraba tras los hispanos en la cola. "La mayoría de estos incidentes no están grabados, pero es importante reconocer que esto está sucediendo en todo el país, no solo en las áreas que asociamos con el racismo", añade.



publicidad

Sovano, que es también un inmigrante procedente de Italia, dice que se sintió muy mal al presenciar el incidente y que la familia latina le recordó a su propia madre. "Solo estaban intentando maximizar su ahorro, es lo que se debe hacer". Cuando por fin lograron procesar sus compras, una de las víctimas se disculpó con el joven por haber retrasado la fila. "Se sentía culpable", dice Lovano. "Eso fue lo más triste de todo".

Diez estudiantes pierden su plaza en Harvard por compartir memes racistas en Facebook

"Memes de Harvard para los adolescentes burgueses cachondos". Así se llamaba el grupo de Facebook privado que le ha costado el acceso a una de las universidades más prestigiosas del mundo a por lo menos diez estudiantes que ya estaban admitidos en la futura clase 2021, según ha desvelado el periódico universitario de Harvard The Crimson.



Por hacer bromas racistas en Facebook, Harvard revoca el cupo a varios futuros alumnos Univision 0 Compartir

Estos estudiantes compartieron memes racistas y bromas de tinte sexual en la red social que más tarde el Comité de Admisiones de la universidad descubrió, tomando la decisión de rescindir su admisión en esta institución de la Ivy League.

Los fundadores de este grupo "oscuro" pedían al resto de los estudiantes que publicaran memes provocativos en el grupo principal antes de permitirles unirse al suyo. "(Los miembros del chat) estaban como: 'Oh, tienes que mandar un meme al grupo original para probar que puedes meterte en el nuevo'. Era una cosa del tipo: 'solo porque hayamos entrado en Harvard no significa que no podamos divertirnos'", explicó la futura estudiante Cassandra Luca a The Crimson.

"Ponte a cuatro patas": joven insulta y escupe a un afroamericano a la salida de un Starbucks en Chicago





publicidad

William Boucher se encontraba en un Starbucks de Chicago el viernes 9 de junio cuando, sin intensión hubo un incidente con unas bebidas. De inmediato, Boucher lanzó insultos a clientes.



"Ponte a cuatro patas": joven insulta y escupe a un afroamericano a la salida de un Starbucks en Chicago Univision 0 Compartir

Las autoridades lo arrestaron después de que golpeó a un transeúnte de 59 años de edad y ahora enfrenta tres cargos por delitos menores y el caso está siendo, también investigado, como un incidente de odio.