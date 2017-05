Un hombre insulta y apuñala a dos mujeres musulmanas en un tren de Portland

Dos personas murieron y otra resultó herida en un apuñalamiento el viernes en un tren suburbano de Portland, Oregon, después de que un hombre les gritó insultos racistas a dos jóvenes musulmanas que llevaban en sus cabezas el velo islámico (hijab), informó la policía.

Los agentes arrestaron a un individuo que salió corriendo del tren, reportó el periódico The Oregonian.

El agresor en el vagón lanzó una diatriba sobre muchos temas, valiéndose de un “discurso de odio o lenguaje con prejuicios”, y se enfocó en las mujeres, señaló el sargento Pete Simpson de la policía de Portland.

Los pasajeros intervinieron y fueron “atacados con saña”, agregó Simpson.



Two Dead, One Injured in Stabbing on MAX Train at Hollywood Transit Station -- Suspect in Custody https://t.co/yTsnnyqKuW