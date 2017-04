Un congresista se burla de una latina en Twitter y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

Luego de cuatro meses cargados de incidentes de odio en Estados Unidos, Donald Trump se pronunció sobre el antisemitismo: “Prometemos - nunca más”, dijo Trump, invocando la frase adoptada por los líderes judíos después de la Segunda Guerra Mundial . “Sabemos que, al final, el bien triunfa sobre la mala voluntad “. Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que trata de documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.

El representante Steve King se burló de una latina en un tuit en el que cuestionó si hablaba inglés después de una reunión con los electores en su oficina de Washington.



Do you always lie in English? https://t.co/4Rkyym7lhD

— Steve King (@SteveKingIA) April 25, 2017