Un congresista republicano se burla de una latina en Twitter y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que trata de documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí. Estos son algunos de los casos que han sido noticia esta semana:

El congresista Steve King se burla de una latina en Twitter

El representante Steve King se burló de una latina en un tuit en el que cuestionó si hablaba inglés . "¿Siempre mientas en inglés?", le dijo el congresista por Iowa, después de Vanessa Marcano-Kelly se quejara en la red social de que King no había acudido a una reunión con los electores en su oficina de Washington. Marcano-Kelly es miembro del consejo de Iowa Citizens for Community Improvement y habla inglés, español y francés. Tras recibir el tuit "discriminatorio" y "ofensivo" de King, se presentó en la oficina para exigir una disculpa. El equipo del congresista terminó pidiendo perdon por la reunión.



Do you always lie in English? https://t.co/4Rkyym7lhD — Steve King (@SteveKingIA) April 25, 2017





Mensaje antisemita a niña judía en Rocky Point, Nueva York

Una niña judía encontró en su escritorio un mensaje que decía: "suerte por los irlandeses", acompañada de una esvástica y el nombre de Adolf Hitler. Sucedió en la Escuela Intermedia Joseph A. Edgar, en Rocky Point (Nueva York). Su madre, Robin Siefert, le expresó a TbrNewsMedia su molestia con la institución educativa porque no han hecho nada para encontrar a los responsables del incidente de odio contra su hija de 9 años. "Ella era extrovertida y feliz, pero ahora no duerme durante toda la noche, desarrolla ansiedad y constantemente dice que todos la odian", dijo Siefert. "¿Por qué no se les pidió a los estudiantes que dieran una muestra manuscrita? Tan pronto como esto sucedió, una reunión sobre tolerancia debería haber sido programada. Muy poco se ha hecho", dijo la mujer que sigue esperando explicaciones por parte de la Escuela.



Hitler Tbrnewsmedia

Prenden fuego y pintan 'KKK' en un vehículo

Un automóvil aparcado en la calle Williams cerca de Merchant se incendió delante de una gasolinera de la localidad californiana de Vacaville. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que los vándalos habían dejado un mensaje inquietante: las letras K-K-K fueron escritas en negro en ambos lados del vehículo. "Es indicativo de un crimen de odio y lo tomamos muy en serio", dijo el teniente Matt Lydon a Cbslocal. El coche fue remolcado el martes por la tarde. Su propietario no quiso hablar con los medios.

Pintada con amenazas de muerte en una comunidad musulmana de San Diego

Un vándalo pintó con spray un mensaje de odio el lunes en la puerta trasera de un negocio llamado Studio Door, al lado de North Park Computers. Noomane Trabelsi, de 39 años, dijo a NBC que "No somos gente radical, amamos a Estados Unidos". En el área hay varios negocios de musulmanes. El Departamento de Policía de San Diego (SDPD) está investigando el incidente, aunque todavía no se ha pronunciado sobre si lo considera un crimen de odio.



Contra musulmanes NbcSanDiego

Vandalizan con spray un centro islámico en Queens, Nueva York

Las cámaras de seguridad de un centro islámico en Queens grabaron a un hombre que pintó una 'X' gigante la puerta del recinto. Según le dijo la policía a NBC New York, el incidente tuvo lugar el jueves, alrededor de la medianoche. Horas después de encontrar la puerta vandalizada, trabajadores del Centro también se dieron cuenta que otras otras zonas del centro habían sido dañadas. La comunidad islámica aseguró estar "muy afecta y triste por los hechos" y espera que "la justicia debe protegernos y dar con los vándalos".