"¿Trabajar en los campos? Senador, soy un negro de casa": el insulto racial del comediante Bill Maher durante una entrevista con el senador Ben Sasse

El comediante Bill Maher, conocido por sus comentarios ácidos, entrevistó el viernes 2 de junio al senador republicano de Nebraska Ben Sasse durante un segmento de su programa “Real Time with Bill Maher” de HBO, en el que se discuten temas de actualidad política.

Poco después de las 10 pm, Maher discutía con Sasse sobre las fronteras entre la adolescencia y la madurez y cómo los adultos en California aún se visten para Halloween.

Ben Sasse, en un momento de la entrevista, le propuso a Maher visitar su estado y trabajar en los campos, donde se produce la mayor cantidad de maíz de Estados Unidos.

El anfitrión de HBO respondió: " ¿Trabajar en los campos? Senador, soy un negro de casa", haciendo alusión a que él no es un esclavo negro que trabaja en el campo, es un esclavo negro que se emplea en trabajos domésticos.

De inmediato, como se puede ver en el video que publicó el activista negro, Deray Mckesson, las personas que presenciaban la entrevista empezaron a abuchear, hasta tal punto que Maher tuvo que aclarar: " Es una broma".



But really, @BillMaher has got to go. There are no explanations that make this acceptable. pic.twitter.com/K5XlEjekQ9 — deray mckesson (@deray) June 3, 2017



El reverendo Al Sharpton y otros activistas por los derechos civiles criticaron rápidamente a Maher, y el tema fue tendencia el sábado por la mañana en Twitter: “ Conozco y amo a Bill Maher, pero esto es inaceptable“, se lee en uno de los tuits que envió el reverendo a primera hora del 3 de junio.



publicidad

El epíteto no fue emitido cuando el episodio fue retransmitido a medianoche. Sin embargo, Sasse aseguró en la mañana del sábado que deplora no haber criticado inmediatamente a Maher por sus comentarios de odio.

¿Has sido víctima de un incidente de odio? Cuéntanos aquí tu historia.

Durante toda la mañana del sábado, activistas, políticos y religiosos han mostrado su descontento con los comentarios del Maher. Arnessa, activistas y freelance asegura con un mensaje irónico: “ un insulto racista en su programa donde racistas son huéspedes frecuentes“.



I am shocked that Bill Maher, a racist, would utilize a racist slur on his show where racists are frequent guests. — Arnessa (@Rrrrnessa) June 3, 2017



Tony Posnanski, escritor del Huffpost, aseguró que “ Bill Maher y Kathy Griffin demostraron esta semana que el racismo no puede ocultarse como estupidez y "comedia" no puede ocultarse como "arte".



Bill Maher and Kathy Griffin showed this week that racism can't be hidden as "comedy" and stupidity can't be hidden as "art". — Tony Posnanski (@tonyposnanski) June 3, 2017



Esta no es la primera vez que Maher está en el ojo del huracán por sus comentarios. En abril de 2017 aseguró que la Universidad de California en Berkeley es "la cuna de los f-king bebés", después de que la universidad desinvitó a la comentarista conservadora Ann Coulter como oradora.



publicidad

Hasta el momento, ni HBO como tampoco el comentarista han dado declaraciones sobre lo ocurrido.

En fotos: Estos son incidentes de acoso y crímenes de odio tras la elección de Donald Trump





Vea también: ¿Qué hacer si eres víctima de un incidente de odio?



¿Qué hacer si eres víctima o testigo de un ataque de odio? Univision 0 Compartir

¿Has sido víctima de un incidente de odio? Cuéntanos aquí tu historia.