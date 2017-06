Oficial se toma selfies con supremacistas blancos y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

Los crímenes de odio no solo han aumentado en Estados Unidos, un reciente estudio ha demostrado que en Canadá, durante los últimos dos años, se ha intensificado el racismo: especialmente contra los negros y los musulmanes. Esta semana, una mujer canadiense exigió a gritos "un médico blanco" para su hijo.

En la tarde del 18 junio, fecha en el que se celebra el día del padre en Estados Unidos, los propietarios de Schmaltz Delicatessen en Naperville, Illinois, encontraron un mensaje antisemita en todo el frente del establecimiento.

" Gaza libre" alcanzaron a leer en la parte frontal de la propiedad varios transeúntes que rondaban el lugar según confima Patch. Para Howard Bender, el dueño de la tienda, esto era más que vandalismo.



El Departamento de Policía de Naperville confirmó que está investigando el incidente como un crimen de odio. Los investigadores están tratando de obtener videovigilancia.

El término es muy delicado entre los judios porque la Franja de Gaza es un territorio palestino que ha sido afectado por un bloqueo israelí y egipcio durante la última década. El área ha sido una fuente de discordia durante décadas.

"Estar en silencio sobre estos incidentes de odio ... es catastróficamente un error", dijo Bender. Además señaló que la gente ya no denuncia los crímenes de odio por temor.

El 21 de junio los habitantes de Hollywood, Florida, marcharon, como lo vienen haciendo desde hace más de seis meses de forma consecutiva, para exigir que el nombre de las tres calles que atraviesan la zona sean cambiados. La razón, sus nombres son de personas que apoyaban la esclavitud.



Una calle tiene el nombre del general Confederado Robert E. Lee, que no tiene ningún vínculo con Hollywood. Otra tiene el nombre de John Bell Hood, que luchó para mantener la esclavitud legal en los Estados Unidos, y la última calle tiene el nombre de Nathan Bedford Forrest, un general confederado que más tarde se convirtió en el primer gran mago de Ku Klux Klan según confirmó Miami Times.

Sin embargo, durante la protestas llegó un grupo de supremacistas blancos para contrarrestar el movimiento, y llevaron banderas nacionalistas blancas (incluidas las banderas kekistan, que representan un falso país poblado por los nazis de Pepe the Frog creados en el sitio web 4chan), y algunas señales de campaña de Donald Trump.

Además de los cantos proTrump lo que más le sorprendió a los residentes ver fue a un policía de Hollywood posando para selfies con los manifestantes blanco-nacionalistas, que estaban agitando signos y vistiendo camisas que representaban a la Liga del Sur, una organización neo-confederada, de supremacía blanca.



