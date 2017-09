"¡Lárguense!": el contundente mensaje del superintendente de la Academia de la Fuerza Aérea a los racistas

El general Jay Silveria rechazó en un contundente discurso las pintadas racistas que hicieron en los dormitorios de cinco aspirantes a cadetes de la institución. "Ese tipo de comportamiento no tiene cabida en la escuela preparatoria y no tiene cabida en la Fuerza Aérea de Estados Unidos", destacó.

En un contundente discurso dirigido a los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU, el general Jay Silveria, superintendente de la institución, rechazó un incidente racista ocurrido este jueves y fue tajante en su condena a cualquier hecho de discriminación de cualquier índole dentro de la institución.

En los dormitorios de cinco afroestadounidenses aspirantes a cadetes de la Aviación escribieron insultos de tipo racial. También, la madre de un joven cadete escribió en Facebook: "vete a casa, negro".

"No hay absolutamente ningún lugar en nuestra fuerza aérea para el racismo", enfatizó Silveria en un discurso de cinco minutos dirigido tanto a cadetes como a aspirantes. "Lo he dicho antes: el área de la dignidad y el respeto es mi línea roja. Permítanme ser claro: no se cruza sin repercusiones significativas".

En cuanto a las pintadas racistas, Silveria dijo: "si estás indignado por esas palabras, entonces estás en el lugar correcto; ese tipo de comportamiento no tiene cabida en la escuela preparatoria y no tiene cabida en la Fuerza Aérea de Estados Unidos".

El general dijo que ante este tipo de manifestaciones "usted debe estar indignado no sólo como un aviador, sino como ser humano".

Incluso fue más allá y dijo que sería "ingenuo pensar que no debemos discutir este tema", al tiempo que hizo referencia a los incidentes racistas de Charlottesville, Ferguson "y las protestas en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)", en las cuales el presidente Donald Trump ha sido duramente criticado por jugadores y representantes de los equipos.



publicidad

"El poder de todos vienen de todos los ámbitos de la vida, de todas las razas, todos los orígenes, géneros, crianzas. El poder de esa diversidad nos une y nos hace mucho más poderosos ", subrayó Silveria.

El alto oficial destacó los valores de respeto a la diversidad que mantiene la institución armada y pidió a los cadetes tener "coraje moral" para defenderlo: "Esta es nuestra institución y nadie puede quitar nuestros valores".

"Si no puedes tratar a alguien con dignidad y respeto, entonces debes largarte. Y si no puedes tratar a alguien de otra raza, o diferente color de piel con dignidad y respeto, debes largarte", enfatizó. Incluso pidió a los cadetes que tomaran sus celulares y grabaran el mensaje que volvió a pronunciar: "si no pueden tratar a otra persona con dignidad y respeto, entonces lárguense".