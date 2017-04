La muerte de tres hombres blancos es investigada como un crimen de odio y otros incidentes que fueron noticia esta semana

Los incidentes de odio continúan en Estados Unidos: violencia y vandalismo contra musulmanes saltaron una vez más a los titulares de medios nacionales: Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que trata de documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.

El incidente de odio más violento de la semana se produjo en Fresno, California, donde Kori Muhammad Ali, un afroamericano, abatió a tiros a tres hombres blancos en el centro de la ciudad el martes por la mañana.



El sospechoso había manifestado su enojo con las personas de raza blanca, y se informó que en uno de los asesinatos gritó en árabe “Dios es grande”. Los homicidios están siendo tratados como crímenes de odio y posible terrorismo.

Según información de Los Angeles Times, en las redes sociales de Ali se encontraron publicaciones donde se refería a los blancos como "demonios". A principios de año, lanzó un álbum de rap lleno de letras violentas. La policía de Los Ángeles lo capturó un día después del episodio.

El lunes por la mañana aparecieron esvásticas pintadas con spray en 13 automóviles de Edmonds. Según la policía, los vándalos no conocían algunos conceptos básicos de los símbolos nazis porque pintaron varios símbolos a la inversa.

Según informes que obtuvo The Seattle Times, alrededor de las 9 de la mañana, los residentes de la parte de Westgate de la ciudad se despertaron para encontrar esvásticas en sus autos. El jefe de la policía de Edmonds, Al Compaan, concluyó el comunicador al asegurar que: "Este tipo de comportamiento criminal no tiene cabida en nuestra sociedad y está fuertemente condenado por mí y por cualquiera que defienda la ley y la dignidad humana básica. Estamos pidiendo la ayuda del público para identificar a los sospechosos".



¿Has sido víctima de un incidente de odio? Cuéntanos aquí tu historia.

La policía de Washington dijo el lunes a The Huffington Post que estaban investigando un paquete enviado a la oficina del mayor grupo de libertades civiles musulmanas de Estados Unidos, que incluía una página sucia arrancada del Corán. El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas dijo que una página de una traducción inglesa del Corán fue manchada con una "sustancia extraña" que parece ser heces. También fue incluida una carta racista retratando al ex presidente Barack Obama como un mono.

El oficial Sean Hickman, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, dijo que "Estos actos intolerantes nunca nos impedirán defender los derechos civiles y la libertad religiosa de todos los estadounidenses".



Un pasajero borracho golpeó e insultó a un taxista sikh y le arrebató el turbante de la cabeza en un incidente que la policía de Nueva York está investigando como un crimen de odio.



Harkirat Singh, de 25 años, dijo que el robo de su atuendo religioso fue la culminación de un encuentro espeluznante: "Tengo tanto miedo. No quiero trabajar", dijo Singh al Daily News desde su casa en Ozone Park, Queens.

"Es un insulto a mi religión, también", dijo, "un insulto a mi fe, es horrible".

Por su parte, Bill de Blasio, Alcalde de Nueva York le envió un mensaje a Singh: "Harkirat Singh, eres bienvenido aquí. Lo que te pasó estuvo mal. Hiciste lo correcto llamando al NYPD".



Harkirat Singh — You are welcome here. What happened to you was wrong. You did the right thing by calling the NYPD. https://t.co/Vah9tXRLHf

— Bill de Blasio (@NYCMayor) April 18, 2017