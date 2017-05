Investigan fiesta 'antimexicana' en una universidad de Texas donde gritaban "construyan el muro"

Ponchos y sombreros tradicionales mexicanos, disfraces de sirvientas y trabajadores de la construcción, gritos de “construyan el muro, construyan el muro”. Así quedó registrada una fiesta de "temática mexicana" organizada por una comunidad estudiantil de la Universidad Baylor, en Waco, Texas, cuyas autoridades han salido rápido a condenar la celebración de tintes racistas y xenófobos que tuvo lugar hace cuatro días en el propio campus.

El pasado lunes más de 200 estudiantes también se unieron a la protesta contra la fiesta celebrada el sábado pasado y exigieron a las autoridades universitarias que fomenten la diversidad y la inclusión, y también se sancione a la fraternidad Kappa Sigma que organizó la actividad.



Kevin Jackson, vicepresidente de la División de Vida Estudiantil de dicho universidad, citado en el sitio Milenio, dijo que el tono y motivo de la fiesta fue “profundamente preocupante” y que “no refleja en “en mofo alguno los valores institucionales de Baylor”.



"The reported behavior is deeply concerning..." A statement from #Baylor VP for Student Life Kevin Jackson: pic.twitter.com/KPkra3Xy47