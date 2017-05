Expulsan de un gimnasio al supremacista blanco Richard Spencer tras la protesta de una profesora universitaria

El conocido y polémico Richard Spencer, una de las caras más visibles de la organización Alt-Right, tiene que buscar un nuevo gimnasio.

La semana pasada, el centro deportivo Old Town Sport&Health en Alexandria, Virginia, revocó la membresía de Spencer después de que una profesora de la Universidad de Georgetown se enfrentara a él mientras levantaba pesas, llamándolo ‘neonazi’.

C. Christine Fair, profesora asociada de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Georgetown, escribió un post de Tumblr describiendo su confrontación con Spencer el miércoles.

Spencer dirige el National Policy Institute, un centro de estudios nacionalista, y está catalogado por el Southern Poverty Law Center como un supremacista o nacionalista blanco. Cuando Fair lo identificó en el gimnasio, este negó que fuera él. "No. No soy", respondió al ser preguntado si era Richard Spencer.

Fair entonces le recriminó, diciéndole que el país no pertenece a los hombres blancos y llamándolo un "nazi cobarde".

"Sólo quiero decirte, estoy harta de tu basura, de que este país pertenezca a gente como tú", dijo Fair al Washington Post.



Richard Spencer, líder de un grupo racista, nacionalista blanco y populista, habla en la Universidad Texas A&M en College Station, Texas el 6 de diciembre del 2016. The Associated Press

"Como mujer, considero que sus declaraciones son particularmente odiosas; además, considero que su presencia en este gimnasio es inaceptable, su presencia en este pueblo es inaceptable".

Después de la victoria de Donald Trump, fue muy polémica una conferencia de alt-right donde la gente en la multitud fue vista haciendo saludos nazis mientras Spencer gritaba: " Hail Trump! Hail our people! Hail our victory!”

El mes pasado estallaron protestas y hasta algunas trifulcas en la Universidad de Auburn, en Alabama, después de que Spencer dio un discurso allí. A principios de este mes, también participó en una marcha en Charlottesville, Virginia, para protestar por la remoción de estatuas confederadas.

En un video publicado este lunes, Spencer explicó que mintió sobre su identidad en el gimnasio porque no quería "hablar de política" con Fair.



"No tengo ningún interés en entrar en discusiones políticas con este tipo de personas en el gimnasio", dijo Spencer. "Voy al gimnasio a hacer ejercicio. ... Cuando hago política celebramos conferencias, vamos a foros, hacemos manifestaciones".

En el video, Spencer describió la conducta de Fair como "autistic screeching", más o menos traducido como “gritos autistas".

Eventualmente, Fair escribió que Spencer pidió a una entrenadora negra que ayudara a sacarlo de la confrontación.

"¿En serio? Este hombre blanco superior necesitaba la ayuda de una mujer afroamericana", escribió Fair en su blog.

En ese momento, sacaron a Fair del gimnasio, pero Spencer se quedó.

Al día siguiente, Spencer recibió una carta en su correo electrónico informándole que su membresía en el gimnasio había terminado, con efecto inmediato.

Spencer llamó al gimnasio "cobarde".



"En ningún momento Sport&Health me reclamó o me acusó de hacer nada en contra de las reglas del gimnasio, porque no pueden. Me están excluyendo de este gimnasio aparentemente por las cosas que pienso", dijo el nacionalista blanco.

"Si Sport&Health excluyera a los budistas, cristianos o incluso marxistas, imagino que habría un gran alboroto, un gran debate sobre la censura. Pero aparentemente si es alguien a quien Christine Fair acusa de ser un nazi, entonces está bien.

Para Fair, el incidente desencadenó un enjambre de crudas, odiosas y antisemitas publicaciones contra ella en redes sociales y correos de voz, muchas de las cuales ha publicado en su blog.