El supremacista que mató a un afroamericano quería impedir las relaciones entre mujeres blancas y negros

James Harris Jackson, acusado de asesinato, dice en una entrevista desde la cárcel a The New York Daily News que lamenta haber matado a un hombre mayor y que habría preferido a un joven de los que "ponen a las chicas blancas en el camino equivocado".

No quería que las mujeres blancas tuvieran relaciones con hombres negros. James Harris Jackson, el joven blanco de 28 años que apuñaló y mató a Timothy Caughman, un hombre de raza negra de 66 años de edad, quería proteger a las blancas que salen con negros, según ha dicho en una entrevista exclusiva con el periódico local The New York Daily News desde la cárcel neyorquina de Rikers.

"La raza blanca está siendo erosionada: nadie se preocupa por ti. Los chinos no se preocupan por ti, los negros no se preocupan por ti", dijo.

El pasado 19 de marzo, Jackson, un veterano del ejército, apuñaló a Caughman en pleno Manhattan. La víctima, que estaba rebuscando entre cubos de basura, era una persona querida por sus vecinos que coleccionaba autógrafos de famosos. Su asesinato fue calificado por el alcalde de Nueva York, Bill DeBlasio, como un acto de "terrorismo interno".

¿Has sido víctima de un incidente de odio? Ayúdanos a contar tu historia aquí.

Jackson se entregó a la polícia un día después y reveló enseguida la naturaleza racial de su agresión a los agentes: según les dijo, había viajado desde Baltimore (Maryland) a Nueva York específicamente para "hacer daño a los negros" porque la ciudad es la capital mediática del mundo y pretendía hacer una "declaración" con su acto, hoy investigado como un crimen de odio.



publicidad

En la entrevista publicada hoy, Jackson ratifica su filosofía supremacista blanca y confiensa que se arrepintió de haber escogido a Caughman como blanco de su ataque. "No sabía que fuera mayor", dijo a los periodistas y aseguró que preferiría haber matado antes a uno de "estos chicos más jóvenes que ponen a las chicas blancas en el camino equivocado" a "un joven pandillero" o a "un exitoso hombre negro" de los que se ven en Midtown Manhattan, según explicó.

En la entrevista, además, Jackson aconsejó a una de las periodistas tener hijos. "Las buenas mujeres blancas deben tener tantos hijos como sea posible", le dijo.

El joven, que se encuentra en la cárcel de Rikers, asegura haber recibido cerca de 50 amenazas de muerte durante este tiempo en el correccional. La mayoría de trabajadores y reclusos en Rikers son de raza negra. "Creo que voy a morir aquí", dijo a los reporteros del periódico. "No los culpo, yo sentiría lo mismo si estuviera en su lugar".

Vea también: