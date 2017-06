El emotivo abrazo entre el sobreviviente del ataque de Portland y una de las jóvenes a quien defendió

Una niña judía encontró en su escritorio un mensaje que decía:, acompañada de una. Sucedió en la Escuela Intermedia Joseph A. Edgar, en Rocky Point (Nueva York), el 28 de abril. Su madre, Robin Siefert, le expresó a TbrNewsMedia su molestia con la institución educativa porque no han hecho nada para encontrar a los responsables del incidente de odio contra su hija de 9 años. "Ella era extrovertida y feliz, pero ahora no duerme durante toda la noche, desarrolla ansiedad y", dijo Siefert. "¿Por qué no se les pidió a los estudiantes que dieran una muestra manuscrita? Tan pronto como esto sucedió, una reunión sobre tolerancia debería haber sido programada. Muy poco se ha hecho", dijo la mujer que sigue esperando explicaciones por parte de la Escuela.