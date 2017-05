El asesinato de un estudiante negro es investigado como un crimen de odio y otros incidentes que fueron noticia esta semana

En la cuarta semana de mayo, definir si un apuñalamiento en la Universidad de Maryland es un crimen de odio depende de las migas de pan que dejó el sospechoso. Detalles como: autodenominarse supremacista blanco y tener problemas de alcoholismo son estudiados por el FBI. Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que busca documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.

"Regresa a México": El ataque racista contra una hispana en Arkansas

Eva Hicks, una hispana que reside en el estado de Arkansas desde hace 30 años, estaba haciendo sus compras en Walmart, el martes en la noche, cuando al parecer una americana se negó a darle paso.

Como se puede ver en el video que publicó la misma Hicks en su cuenta de facebook, la americana le pide que se vaya a su país y enfatiza en que: " tu no eres americana" una y otra vez.

Acompañado del video que grabó, la mexicana hace una reflexión: " Nunca en mi vida pensé que esto me pasaría a mí. Sí, a mi, Solo en un simple viaje al supermercado después de un duro día de trabajo. Me encanta este país y me voy a quedar en este país. Amigos por favor compartan".







publicidad

En el video también queda en evidencia cómo una mujer afroamericana y el manager de Walmart llegan a socorrer a la mexicana y le exigen a la mujer que insidió en los comentarios de odio que saliera del supermercado.

FBI investiga el asesinato de un estudiante negro como crimen de odio

Las autoridades del estado de Maryland están investigando si el asesinato del estudiante Richard Collins III, quien debió graduarse esta semana en la Universidad Estatal de Bowie, y que estuvo visitando la Universidad de Maryland fue un crimen de odio.



Asesinan a estudiante negro días antes de su graduación Richard Collins III (HANDOUT/Facebook)

Según la información que recopiló Baltimoresun, el sospechoso es un estudiante blanco de la Universidad de Maryland, que es miembro de un grupo racista de Facebook y del cual su abogado defiende al asegurar que su cliente estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas.

La policía acusó a Sean Christoper Urbanski, de 22 años, de asesinato en primer grado. Actualmente, está detenido sin fianza.

Artie Lee Travis, vicepresidente de asuntos estudiantiles de Bowie State, dijo que el campus está de luto.



El asesino Sean Urbanski Baltimoresun

"Esperamos con interés la investigación más rápida posible", dijo. " El odio no tiene lugar en América, el odio no tiene lugar en un campus universitario donde las mentes jóvenes se unen para intentar cambiar el mundo".

El Rev. Darryl L. Godlock, que sirve como un portavoz de la familia Collins, dijo que el joven había obtenido su certificación aerotransportada. Collins quería seguir los pasos de su padre, un veterano militar, dijo Godlock.

"Quería hacer que sus padres estuvieran orgullosos de él, así que entró en el ejército para servir a su país", dijo Godlock. "Fue una gran oportunidad para él avanzar y sacar el máximo provecho de su carrera".



publicidad

Hombre negro arremete contra blancos en el metro de Brooklyn

Una mujer blanca fue agredida en el metro de Brooklyn, el martes en la noche, por un hombre negro que de un momento a otro empezó a burlarse de los blancos y, a la vez, de una mujer negra por " tratar de parecer blanca", según el reporte de la policia a Nydailynews.



Metro de Brooklyn (THOMAS LEVINSON/NEW YORK DAILY NEWS)

La víctima de 32 años se subió al tren y vio a un hombre negro que gritaba insultos raciales, llamando a blancos y mujeres "perros".

Luego centró su atención en una mujer negra - diciendo que su tejido de pelo significaba que ella estaba "tratando de parecer blanca".

Cuando la mujer blanca le dijo al sospechoso que dejara de molestar a la mujer negra, él la golpeó con su gorra de béisbol y le propició un corte en el labio.

Cuando el tren se detuvo en la siguiente parada, la estación de Nevins St., se escapó, pero los testigos dieron a la policía un video de teléfono celular y una foto de teléfono celular.

Se cree que tiene unos 28 años de edad, 5 pies 10 y 250 libras. Fue visto por última vez vistiendo una gorra de béisbol negra, pantalones vaqueros azules y un suéter o chaleco de bronceado.



publicidad

Un hombre se burla de un hombre con parálisis cerebral y lo golpea

Barry Baker, de 29 años, fue arrestado el miércoles 24 de marzo luego de burlarse y lastimar a un hombre con parálisis cerebral, según le confirmó la policía a WLWT.



Hombre se burla y golpea a una persona con parálisis cerebral wlw 5

El incidente de odio fue capturado por una cámara de seguridad donde se ve que la víctima entra con dificultades a una tienda de 7-Eleven del Condado de Chester, Pensilvania, mientras Baker y otro hombre no identificado se burlan de él. Luego de hacer sus compras, Baker le propina una golpiza.

Baker enfrenta cargos por intento de homicidio.

Hombre pierde empleo después de usar anillos nazis en video

El director de la Academia de Liderazgo Crescent, Nicholas Dean, ha sido removido de su trabajo desde el jueves 25 de mayo. El anuncio fue hecho poco después de que apareciera un video usando anillos asociados con el nacionalismo blanco y el movimiento nazi en Nueva Orleans, Luisiana.



Él no regresará como director y tampoco se asociará con la Academia de Liderazgo de Crescent", dijo el grupo de padres de la escuela autónoma en un comunicado del que tuvo acceso Nola.



publicidad

Dean se negó a comentar.

En una entrevistas de hace varias semanas cuando fue preguntado sobre si se consideraba un supremacista blanco, Dead respondió: "No estoy por mi definición, absolutamente no, pero por otros, con toda seguridad".

Hombre comete un crimen de odio en el metro de Portland

Según un comunicado de la policía de Portland, un hombre que se encontraba en el metro del estado de Oregón, el viernes por la noche, empezó a gritar varias frases ofensivas, "en lo que mejor se define como un discurso de odio contra varias etnias y religiones", detalla el informe policia. Al menos dos de las víctimas intervinieron y trataron de calmar al atacante, que apuñaló a tres pasajeros y huyó.

Los ataques verbales se habrían dirigido a dos mujeres musulmanas que viajaban en el tren. Una llevaba velo, según los testimonios que cita la policia. Sin embargo, se fueron de la escena antes de que llegaran los agentes y ahora la institución hace un llamamiento público para encontrarlas y hablar con ellas.

Los pasajeros, que intervinieron en su defensa, fueron “ atacados con crueldad”, dijo el sargento Pete Simpson a la prensa local. La policía de Portland tuiteó esto:



Two Dead, One Injured in Stabbing on MAX Train at Hollywood Transit Station -- Suspect in Custody https://t.co/yTsnnyqKuW — Portland Police News (@PPBPIO) May 27, 2017



Uno de los hombres murió en la escena y otro en el hospital. La tercera persona apuñalada fue llevada a un hospital con lesiones que no amenazaban su vida.



publicidad

En la madrugada, la policia identificó al sospechoso detenido como Joseph Christian, de 35 años, que está en prisión, sin derecho a fianza y con varios cargos en su contra, incluyendo dos de homicidio agravado y uno de intento de asesinato.

Circulan volantes falsos en barrios afroamericanos de Chicago instando a residentes a reportar a inmigrantes indocumentados

Durante la cuarta semana de mayo, han aparecido en centros de construcción en West Pullman así como en calles de Englewood y Roseland, volantes incitando a la comunidad negra de Chicago a que denuncie a inmigrantes indocumentados para ayudar a su deportación.



Panfletos distribuidos en barrios con residentes de raza negra instan a reportar indocumentados Univision

El panfleto tiene un número de teléfono del servicio de Inmigración y aduanas (ICE) y termina con este mensaje: “Ayuda al fiscal general Jeff Sessions. Ayuda a la población negra de Estados Unidos”.

Aunque el número corresponde a una verdadera línea telefónica de ICE, un vocero de la institución informó a Fox32 que el folleto es falso.

“Estos folletos, calcomanías y carteles no son emitidos ni sancionados por ICE. Estos reportes son peligrosos e irresponsables".



Vea también: ¿Qué hacer si eres víctima de un incidente de odio?