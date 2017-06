Dos colegios son vandalizados con mensajes antisemitas y otros incidentes de odio que fueron noticia esta semana

En la tercera semana de junio, la Coalición Nacional de Programas contra la Violencia publicó un informe sobre los homicidios contra la comunidad LGBT en Estados Unidos. El estudio encontró que estos habían aumentado un 217% (66 muertes), en 2016, en parte debido a la masacre en el club Pulse. Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que busca documentar los incidentes y crímenes de odio en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales. Si has sufrido o has sido testigo de uno de estos episodios, puedes denunciar tu caso y ayudarnos a contar tu historia aquí.

Según el superintendente, Dr. Victor Valeski, el graffiti fue encontrado por un estudiante de la escuela primaria de Lawrence Brook Elementary, East Brunswick, Nueva Jersey.



El estudiante lo encontró escrito dentro de una estructura de juego en el patio de recreo hacia el final de la jornada escolar. El Dr. Valeski se negó a decir a Patch exactamente lo que decían las palabras, sólo que eran antisemitas por naturaleza y que estaban escritas bastante arriba en la estructura.

"No creemos que haya sido un estudiante quien escribió esto", dijo. " Tienes que tener al menos 5'5" de altura".

La escuela inmediatamente acordonó el área, tomó fotos de la escritura y se puso en contacto con la policía de East Brunswick. El Dr. Valeski también aseguró que el incidente puede estar relacionado a la creciente conversación sobre prejuicios y crímenes de odio que tienen lugar en East Brunswick ahora mismo, lo que ha atraído la atención de los medios de comunicación.



Como reportó Patch, esvásticas y las palabras ' Kill All Ze Jews' fueron hallados tallados en un escritorio en Churchill Junior High School en marzo. Un padre acusó al distrito de no tomar el asunto con seriedad, algo que el distrito y la junta escolar negaron.

Una escuela primaria de Jackson y los coches cercanos fueron vandalizados durante la noche del 10 de junio. De acuerdo con los testimonios que le dieron varios vecinos a WJTV12, fue muy cerca de Lester Elementary en Oakhurst Drive.



Un dueño de casa le contó al medio que se despertó y encontró sus vehículos rociados con las palabras " KKK", "n **** r", "coon" y Trump junto con las esvásticas.

El letrero frontal de la Escuela Primaria Lester tenía las palabras " Trump" y " niños" en spray pintados en el frente. Una acera cerca de la escuela también fue pintada con esvásticas.

La policía no ha dado con el paradero de los vándalos y han establecido este hecho como un incidente de odio.

La policía de Nueva York está buscando a dos sujetos que atacaron a un hombre con aguacates y bananas el 14 de junio en una tienda. Los sospechosos agredieron al bodeguero porque no hablaba inglés y no entendió lo que le solicitaban. Ver video.



Agresión contra hombre que no sabía inglés

La víctima sufrió fractura de mandíbula y un corte en su cara. Según confirmó un reportero de Univision, fue llevado al hospital en una condición seria pero estable.

En la mañama del 16 de junio, en San Jacinto, Los Ángeles, una mujer afroamericana se despertó con su carro vandalizado. Según le confirmó a Univision 34, en el carro se veían varias esvásticas y palabras como: " Negra".



" Me siento herida y molesta", le confesó la mujer a la periodista de Univision. Las autoridades siguen en la búsqueda de los vándalos.

El senador estatal Michael Williams se presentó con miembros de la milicia de la Fuerza de Seguridad de Georgia III% después del evento Piedmont Park, donde instó a los votantes, durante esta semana, a "unirse" contra la ley Shariah.

La fotografía desencadenó un torrente de tuits, muchos de ellos cuestionando si los miembros del grupo mostraban una señal de supremacía blanca. Otros dijeron que el símbolo de tres dedos era el signo de la milicia, que sostiene que sólo el 3% de los colonos luchó en la Guerra Revolucionaria.



GA Senator Michael Williams @williamsforga at #MarchAgainstSharia surrounded by a bunch of white guys flashing White Supremacy hand signal. pic.twitter.com/bmVhy4KsL0

— BeeBee (@BeeBee5977) June 10, 2017